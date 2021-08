Il prezzo di Google Stadia Premiere Edition cala di 20 euro, si tratta della versione con controller e Chromecast Ultra in bundle.

Accedendo alla pagina ufficiale compare il prezzo di 79,99€, rispetto ai 99,99€ richiesti fin dal day one per la Premiere Edition di Stadia. Questo prezzo è già stato proposto in passato, in occasione del lancio di Resident Evil Village e Cyberpunk 2077, ovviamente in quel caso era inclusa anche una copia del gioco in questione, mentre l'attuale promozione fa riferimento soltanto al bundle di accessori ufficiali.

Il controller Stadia è disponibile in 3 colorazioni differenti, oltre alle classiche versioni nera e bianca, è possibile optare anche per l'interessante variante verde menta.

Grazie alla Chromecast Ultra è possibile accedere a Google Stadia dalla TV, basta connettere il dispositivo ad una delle porte HDMI del televisore e seguire le istruzioni a schermo. Ciò consente anche ai possessori di TV senza sistema operativo Android di avere accesso alla piattaforma di game streaming direttamente dal telecomando. La Chromecast consente di giocare e guardare video, film e serieTV in risoluzione 4K.

La scelta di Goole di abbasare il prezzo di vendita della Premiere Edition di Stadia potrebbe essere dettata dalla volontà di avvicinare nuovi utenti alla piattaforma di game streaming, convincendo gli indecisi all'acquisto del bundle al prezzo di 79,99€.

