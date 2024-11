Google sta testando inserzioni pubblicitarie tra i risultati generati dall'AI

Google ha lanciato per la prima volta AI Overviews a maggio, offrendo agli utenti idonei risposte rapide generate in base a più fonti. Chi risiede nelle località supportate (tra queste l’Italia non è ancora presente) possono così ottenere risposte concise generate dall’Intelligenza Artificiale in aggiunta ai soliti risultati di ricerca Google. Peccato che nulla sia gratuito e l’azienda abbia deciso di monetizzare la funzionalità, integrando annunci in AI Overviews sui telefoni Android.

Per ora è limitato agli Stati Uniti

A segnalarlo per primo è stato l’utente @jamesfgibbons che su X ha condiviso uno screenshot in cui mostra i nuovi annunci Google AI Overviews. Il portale Search Engine Land fa notare che questa modifica è attualmente limitata ai soli utenti mobili che risiedono negli Stati Uniti, anche perché la funzionalità non è ufficialmente disponibile in Italia.

È probabile che Google stia testando gli annunci AI Overviews con una ristretta cerchia di utenti. Perciò, gli utenti mobile che risiedono negli USA potrebbero continuare a ricevere risultati di ricerca generati dall’AI “puliti”, privi di pubblicità. Non è ancora chiaro se l’azienda lancerà gli ads anche su desktop o in altri Paesi.

Se da un lato contenuti sponsorizzati di questo tipo potrebbero irritare alcuni utenti, dall’altro gli inserzionisti potrebbero trarre giovamento da una posizione così strategica: gli annunci pertinenti, infatti, si trovano proprio sotto i risultati generati dall’AI e generalmente includono brevi descrizioni accompagnate da miniature e prezzi. Difficile quindi per l’utente finale non notarli, con conseguente potenziale aumento di visite al sito web promosso.