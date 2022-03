Google sta lavorando a un Play Store a misura di tablet, finalmente

Mentre il colosso di Mountain View continua il suo grande lavoro di sviluppo di Android 13 che proprio in queste ore vede l'arrivo della Developer Preview 2, il team di sviluppo annuncia una serie di iniziative legate al Google Play Store per i tablet.

Come sappiamo l'introduzione di Android 12L ha svelato un rinnovato interesse di Google verso il mondo dei tablet Android, per troppo tempo messo in secondo piano rispetto il versante mobile degli smartphone, e le novità discusse in queste ore sul portale degli sviluppatori ci danno una misura di quanto la compagnia voglia fare sul serio da ora in avanti.

Google Play Store introduce tante novità legate ai tablet

“Introdurremo tre aggiornamenti principali allo store: modifiche alla classifica e alla promozione, avvisi per le app di bassa qualità e valutazioni e recensioni specifiche per il dispositivo“, si legge in apertura nella nota ufficiale.

Per prima cosa il Play Store di Google inizierà a mostrare diversamente le applicazioni proposte sullo store, mettendo in primo piano tutte le app che dispongono di specifiche ottimizzazioni e feature per migliorare l'esperienza di utilizzo sui tablet.

In seconda battuta, il colosso hi-tech mostrerà chiaramente (molto probabilmente con un banner o con un avviso) quando un'applicazione non è ottimizzata per essere utilizzata su un tablet. Questa funzionalità eviterà così di scaricare un'applicazione dallo store, magari spendendo anche dei soldi, per poi rendersi conto che non è ottimizzata per i display di grandi dimensioni.

Inoltre, la compagnia ha confermato nuovamente che molto presto il Play Store vedrà l'introduzione di specifici filtri pensati per navigare categorie legate ad esempio solo ai tablet, a Chrome OS, ad Android Wear e via discorrendo; si tratta di una sorta di “store nello store” in cui gli utenti avranno modo di scoprire e scaricare applicazioni appositamente sviluppate per questa o quella piattaforma/dispositivo.