Google Search sta finalmente ottenendo ufficialmente la dark mode (modalità oscura) per PC desktop. Non di meno, è emerso che tale update arriverà nelle prossime settimane.

Google Search: adesso anche questa app si adegua alle altre

BigG sta finalmente aggiungendo la modalità oscura ufficiale per il suo portale per la ricerca sui computer desktop, consentendo a coloro che preferiscono evitare pagine Web bianche di completare le ricerche mentre sono immersi nel grigio inchiostro. Secondo quanto si evince dalla pagina di supporto di Google, si può apportare la modifica andando su Impostazioni> Impostazioni di ricerca> Aspetto. Lì, sarete in grado di scegliere la luminosità, il bianco, il nero o l'impostazione predefinita del dispositivo, che seguirà automaticamente la modalità presente sul vostro computer. Se non vedete l'opzione “Look”, potreste dover aspettare un po': la compagnia di Mountain View afferma che l'impostazione “verrà implementata nelle prossime settimane“, come d'altronde avviene per molti dei suoi aggiornamenti.

BigG sta implementando la Dark Mode da un po' di tempo: abbiamo notato che era in fase di test per G-Search già nel mese di febbraio. Adesso, però, è diventata finalmente ufficiale.

9to5Google segnala anche che alcuni utenti hanno visto un'altra icona di attivazione/disattivazione rapida del sole e che alcune persone hanno la possibilità di abilitare la modifica sulla versione web mobile di Google. Nessuna delle modifiche è menzionata nell'annuncio di Google.

In alternativa, si può disattivare il tutto utilizzando i plug-in del browser o utilizzando temi su motori di ricerca alternativi come DuckDuckGo.

Molte delle app Android e iOS di Google, inclusa la principale app di ricerca di Google, hanno anche una modalità “Dark” da un po' di tempo.

