Il nuovo video promozionale del Google Pixel 6 mostra per la prima volta lo smartphone in arrivo in tutto il suo splendore. Circa un mese fa, BigG aveva presentato – a grandi linee – i nuovi terminali di punta Pixel 6 e 6 Pro, rivelando che sarebbero stati presentati ufficialmente tra un paio di mesi.

Google Pixel 6 e 6 Pro: uno sguardo al loro design

Ora, l'OEM di Mountain View ha rilasciato il primo teaser pubblicitario per i prossimi smartphone premium facenti parte della serie Pixel 6. Il teaser video di 30 secondi, che reca lo slogan “For All You Are“, mostra per la prima volta il dispositivo reale e non realizzato mediante un render 3D.

Il video mette in evidenza i nuovi elementi dell'interfaccia utente di Android 12. Chiede agli spettatori “E se gli smartphone non fossero solo intelligenti?” e “E se il tuo telefono ti vedesse per quello che sei?“

BigG non mostra il display del telefono, ma il teaser mostra che la cornice inferiore del dispositivo è un po' più spessa rispetto agli altri tre lati. C'è anche una ripresa di una persona che raccoglie il modello Pixel 6 Pro a faccia in giù nella colorazione Gold. Questa è la prima volta che viene mostrato un modello dal vivo del terminale in questione invece di un design renderizzato.

C'è anche un frame in cui si vedono diverse persone tenere in mano il Pixel 6 in diverse varianti di colore: Gold, White, Green e Orange.

La società sta evidenziando tre aspetti della gamma Pixel 6: apprendimento, evoluzione e adattamento. Viene mostrato anche il chip personalizzato di Google e l'azienda definisce i telefoni in arrivo come “i primi in assoluto, tutti Google“. Fa anche luce sul design Material You di Android 12 e sul supporto dei temi Dynamic Color.

Google ribadisce che la Pixel 6 Series arriverà ufficialmente nell'autunno del 2021. Tuttavia, il lancio sarà contestuale a pochi mercati. No, l'Italia non è fra questi, purtroppo. Secondo recenti rumor però, i telefoni potrebbero essere messi in vendita dal 28 ottobre.

Il clou della serie in arrivo rimane il suo processore poiché i telefoni verranno alimentati dal chipset di Google Tensor. È probabile che la CPU sia un Samsung Exynos 9855 SoC sotto mentite spoglie.

