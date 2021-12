Google: dopo Pixel 6, in arrivo un nuovo device con SoC Exynos

Google potrebbe presto utilizzare un nuovo chip Exynos per un device ancora ignoto con nome in codice “Rohan“. Questa eventualità, ritenuto al quanto certa, è stata scovata all'interno di alcune stringhe di codice relative a Wear OS 3 di Google. Dalle prime informazioni pubblicate in rete, sembra altamente probabile che il colosso di Mountain View abbia intenzione di affidarsi nuovamente a un chip Exynos (probabilmente simile al SoC Exynos W920) da utilizzare in un nuovo device non ancora svelato.

Un device Google con nome in codice “Rohan” con chip Exynos?

Non è la prima volta che Google e Samsung collaborano per quanto riguarda l'utilizzo di SoC all'interno di nuovi device. Già Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, infatti, ruotano attorno al processore Google Tensor che sappiamo essere basato su un particolare processore Exynos altamente personalizzato dagli ingegneri Google. È altamente probabile, quindi, che i due colossi hi-tech stiano nuovamente collaborando per l'utilizzo di un SoC Exynos all'interno di un inedito device conosciuto con il nome in codice “Rohan”: per alcuni altri non è che l'atteso Google Pixel Watch atteso al lancio entro i primi mesi del 2022.

A tal proposito, nei giorni scorsi un aggiornamento di Wear OS 3 ci ha dato la possibilità di ammirare le importanti novità a cui stanno lavorando i programmatori Google per la piattaforma dei dispositivi wearable; molte di queste novità troveranno posto all'interno di questo nuovo device con SoC Exynos.