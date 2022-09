Google sa tutto di te: ecco il trucco per proteggerti

Google è un archivio infinito di informazioni. Grazie al suo motore di ricerca possiamo cercare e trovare di tutto. La sua utilità è ormai indiscussa nel mondo, ma a volte ci sfugge un particolare: la nostra privacy, un bene prezioso a cui spesso non diamo il giusto valore.

Sì, perché, se Google ci può fornire qualsiasi informazione necessaria, è matematicamente automatico che conosca molto anche su noi, potendo fornire dati personali e non sul nostro conto a chiunque lo richieda. Per verificare questo basta che inserisci il tuo nome e cognome nella sua barra di ricerca.

I risultati che otterrai sono frutto di tutte le notizie che esistono su di te conto nel Web. Ma questo non è tutto. Infatti, se qui si sta parlando di informazioni che chiunque può trovare, perché pubblicate su social media, siti internet e altro, in realtà Google sa molto di più tutto in merito noi.

La cronologia di navigazione, le nostre password se usiamo il suo Password Manager integrato, quello che digitiamo mentre navighiamo online e molto altro. Scopriamo quindi come è possibile proteggersi da Google ed evitare che molte informazioni personali finiscano tra le sue mani.

Google e privacy: come puoi proteggere i tuoi dati personali

Proteggere la privacy è un’azione fondamentale di questi tempi. Meno informazioni e dati personali lasciamo incustoditi sul Web e minore è la possibilità che questi vengano utilizzati per scopi malevoli. Perciò un modo per proteggerti da Google e la sua “curiosità” c’è e si chiama VPN.

Si tratta di provider che forniscono un servizio capace di rendere la tua navigazione online protetta e, soprattutto, anonima. Fornendoti un tunnel crittografato, tutti i tuoi dati non sono più visibili a nessuno, nemmeno a Google, tracker, malware e cybercriminali.

Questo è un enorme vantaggio perché potrai acquistare online, consultare i tuoi conti bancari e crittografici, navigare online e molto altro in totale sicurezza e senza pericoli. Inoltre, se scegli la VPN migliore, otterrai anche una connessione stabile e veloce grazie a server ottimizzati per lo streaming.

Detto questo, resta però da risolvere un altro problema: le tue informazioni personali ancora disponibili sul Web. Esiste un modo per cancellare i tuoi dati personali da Google, ma dovrai seguire alcune istruzioni e inviare una richiesta specifica al colosso di Mountain View.

