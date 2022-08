Google: come cancellare i tuoi dati personali dal Web

Se ci fermiamo a riflettere per un attimo su quali sono le cose che utilizziamo di più in una giornata non manca di certo il nostro smartphone. Infatti, proprio perché ormai si tratta di un inseparabile compagno di viaggio, è il primo strumento che ci viene in mente. Tuttavia, ce ne dimentichiamo uno fondamentale: Google.

Pensandoci bene converrai anche tu che è ciò che più accompagna le nostre giornate. Dobbiamo trovare un ristorante? Cerchiamo su Google. Vogliamo accedere a un social network o a un portale di servizi come e-Commerce o altro? Utilizziamo il nostro account di Big G. E potremmo citare tante altre situazioni all’infinito.

Ancora di più ce ne accorgiamo se abbiamo uno smartphone Android che vive in simbiosi con il colosso di Mountain View e i suoi servizi. Quindi, sintetizzando ai minimi termini la nostra vita, Google sa tutto di noi e alcune delle nostre informazioni sono disponibili sul Web.

Come puoi riprendere in mano la tua privacy e cancellare tutti i tuoi dati personali o solo alcuni da internet? In questo articolo ti spiegheremo alcuni passaggi da fare che, al momento, ti sembreranno forse impegnativi, ma al contrario si riveleranno semplici e veloci.

Google e il modulo per la rimozione dei dati personali

La nostra privacy è un bene prezioso e certe informazioni personali non dovrebbero essere disponibili a tutti. Molte di queste nemmeno sapevamo essere online se non dopo aver digitato il nostro nome e cognome su Google, il famoso motore di ricerca.

Perciò, se ti sei reso conto che sul Web si trovano dei tuoi dati personali che vuoi eliminare dovrai accedere a un modulo messo a disposizione da Google. Si trova online e dovrai compilarlo in ogni campo, indicando quali informazioni vorresti che fossero cancellate e seguendo le istruzioni a video.

Il form corretto da compilare lo identifichi dal titolo: “Modulo di richiesta per la rimozione delle informazioni personali“. Google, in una nota introduttiva, ha anche specificato perché è possibile fare questa richiesta:

Per ragioni di privacy, potresti avere il diritto di richiedere la rimozione di determinate informazioni personali che ti riguardano. Questo modulo consente di richiedere la rimozione dalla Ricerca Google di risultati specifici relativi a query che includono il tuo nome. Google LLC è il titolare del trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito della determinazione dei risultati mostrati nella Ricerca Google, nonché della gestione delle richieste di rimozione inviate tramite questo modulo.

Comunque, il colosso di Mountain View si riserva anche di decidere quali delle informazioni richieste eliminare. Infatti, sempre nella nota introduttiva a questo modulo, ha spiegato quali sono le richieste che potrebbe rifiutare:

Per questo tipo di richieste, bilanciamo i diritti alla privacy del privato con l’interesse del pubblico di avere accesso alle informazioni, oltre che con il diritto di altre persone a distribuirle. Ad esempio, potremmo rifiutarci di rimuovere determinate informazioni che riguardano frodi finanziarie, negligenza professionale, condanne penali o la condotta pubblica di funzionari governativi.

Ad ogni modo, oggi è importantissimo proteggere la propria privacy anche attraverso strumenti specifici. Uno di questi, che non dovrebbe mai mancare sui nostri dispositivi connessi a internet, è una buona VPN.

Infatti, sempre più app che utilizziamo sembra accedano alle nostre informazioni in maniera discutibile. Ad esempio, ha fatto scandalo sapere che TikTok vede le nostre password. Perciò serve una VPN tanto quanto l’acqua che beviamo. Ce ne sono tante, ma occorre scegliere il servizio più affidabile, performante e sicuro. Ai test la migliore è risultata NordVPN.

