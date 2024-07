Google Play Store punta sull'AI: stanno per arrivare grosse novità

Google Play Store vuole essere molto più di un semplice store, puntando tutto sull’Intelligenza Artificiale. Una trasformazione importante che vedrà l’introduzione di nuove funzionalità su tutti i fronti: dalle raccomandazioni personalizzate ai giochi multipiattaforma, dai premi fedeltà alle “Collections”. Anticipando quello che potrebbe rivelarsi, dal suo lancio nel 2012 ad oggi, uno degli aggiornamenti più importanti mai pubblicati.

Intelligenza artificiale per un hub centralizzato

Google ha presentato le novità all’interno di una conferenza stampa. Per il suo store, l’azienda vuole puntare tutto sull’Intelligenza Artificiale, sfruttandola per semplificare la scoperta delle app. Pertanto, Google Play introdurrà recensioni di app e FAQ generate proprio dall’AI, in grado di offrire riassunti concisi elaborando i feedback e le domande degli utenti. Permetterà, inoltre, di confrontare app presenti in categorie simili.

Un altro obiettivo chiave saranno le raccomandazioni personalizzate: Google introdurrà filtri di interesse multi-sezione, che consentono agli utenti di specificare manualmente le proprie preferenze, garantendo suggerimenti più pertinenti in base agli interessi individuali. Così facendo, Google Play vuole diventare un hub centralizzato che invita ad esplorare tutti i contenuti della piattaforma.

Arriva il multipiattaforma per i giochi

Verrà migliorata anche l’esperienza di gioco: Play Pass, il servizio in abbonamento che ora fornisce accesso a oltre 1.000 giochi e app senza pubblicità o acquisti in-app, amplierà la sua proposta includendo nuove offerte per alcuni giochi: quelli citati da Google sono Asphalt Legends Unite, Call of Duty: Mobile, Candy Crush Saga e Kingdom Rush 5: Alliance, che verrà aggiunto a breve al catalogo.

La novità più importante, tuttavia, è l’espansione di Google Play Giochi anche per PC, aprendo per la prima volta le porte ai vantaggi di un servizio multipiattaforma. L’utente potrà, infatti, iniziare una partita su dispositivo mobile e successivamente trasferirsi su PC per continuare a giocare, in alcuni casi anche contemporaneamente.

La fedeltà ripaga con premi Pixel e Razer

Google ha presentato altre due novità. La prima riguarda la piattaforma Google Play Points: i membri Diamond, Platinum e Gold avranno la possibilità di vincere premi come dispositivi Pixel, accessori da gaming Razer e merchandising. Per gli Stati Uniti (ancora non è chiaro se verrà estesa) arriva anche Collections, una sezione che avrà lo scopo di selezionare i contenuti pertinenti da varie app direttamente sulla schermata principale.

Infine, piccola aggiunta lato privacy. Ora gli utenti possono gestire le preferenze relative ai dati delle loro app tramite un’apposita sezione di personalizzazione delle impostazioni. Con queste nuove funzionalità e miglioramenti, Google vuole sicuramente puntare in alto: ci aspetta una rivoluzione? Ancora non è chiaro quando tutte queste novità verranno rilasciate ufficialmente a livello mondiale.