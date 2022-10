Google Play Store: 16 app caricano annunci invisibili, disinstallale subito

Il Google Play Store continua a essere un luogo particolarmente ambito dai cybercriminali che tentano sempre di infilarci applicazioni malevole. Infette da qualche virus, tra cui spesso trojan e malware, cercano poi di prendere possesso del dispositivo della vittima che le ha scaricate e installate.

Questa volta sono stati i ricercatori di sicurezza di McAfee a rilevare ben 16 app clicker dannose nello store ufficiale di Android. Si tratterebbe di applicazioni al cui interno vengono caricati annunci fraudolenti invisibili. Ovviamente, l’obiettivo è far sì che l’utente vi ci clicchi sopra senza accorgersene.

Si tratta di una categoria speciale di adware che solitamente genera addebiti di dati mobili gonfiati oltre che abbonamenti premium costosissimi. Inoltre, creano anche problemi fisici ai dispositivi surriscaldandoli, rallentando le prestazioni e consumando maggiormente la batteria. Questo perché lavorano in background all’insaputa della vittima.

Per fermare da queste minacce pericolose e difendersi prontamente è necessario installare sul proprio device un sistema antivirus completo. McAfee Total Protection a soli 49,95 euro, invece di 119,95 euro, è la soluzione ideale. Grazie alla sua app compatibile con Android è in grado di rilevare le applicazioni infette durante il download dal Google Play Store.

Google Play Store: individuate 16 app infette da adware, ecco l’elenco completo

Gli esperti di sicurezza della società di cybersecurity McAfee hanno redatto un elenco di tutte e le 16 app risultate infette da questo pericoloso adware che carica annunci invisibili o in background durante il loro utilizzo. Anche se attualmente sono state prontamente eliminate dal Google Play Store, potresti averne scaricata qualcuna. Dovrai disinstallarla immediatamente. Ecco l’elenco completo delle app incriminate:

com.hantor.CozyCamera – High-Speed Camera (10,000,000+ download)

(10,000,000+ download) com.james.SmartTaskManager – Smart Task Manager (5,000,000+ download)

(5,000,000+ download) kr.caramel.flash_plus – Flashlight+ (1,000,000+ download)

(1,000,000+ download) com.smh.memocalendar – 달력메모장 (1,000,000+ download)

(1,000,000+ download) com.joysoft.wordBook – K-Dictionary (1,000,000+ download)

(1,000,000+ download) com.kmshack.BusanBus – BusanBus (1,000,000+ download)

(1,000,000+ download) com.candlencom.candleprotest – Flashlight+ (500,000+ download)

(500,000+ download) com.movinapp.quicknote – Quick Note (500,000+ download)

(500,000+ download) com.smartwho.SmartCurrency – Converter Currency Converter (500,000+ download)

(500,000+ download) com.joysoft.barcode – Joycode (100,000+ download)

(100,000+ download) com.joysoft.ezdica – EzDica (100,000+ download)

(100,000+ download) com.schedulezero.instapp – Instagram Profile Downloader (100,000+ download)

(100,000+ download) com.meek.tingboard – Ez Notes (100,000+ download)

(100,000+ download) com.candlencom.flashlite – 손전등 (1,000+ download)

(1,000+ download) com.doubleline.calcul – 계산기 (100+ download)

(100+ download) com.dev.imagevault – Flashlight+ (100+ download)

I ricercatori di McAfee consigliano l’utilizzo di un sistema antivirus completo per difendersi da queste minacce, come McAfee Total Protection. Infatti, è ormai risaputo che il sistema Play Protect del Google Play Store non è completamente efficace, altrimenti non troveremmo app infette all’interno del suo store.

Il malware clicker – concludono gli esperti di McAfee – prende di mira le entrate pubblicitarie illecite e può interrompere l’ecosistema della pubblicità mobile. Il comportamento dannoso è abilmente nascosto al rilevamento. Le azioni dannose come il recupero delle informazioni sull’URL di scansione tramite messaggi Firebase Cloud Messaging (FCM) iniziano in background dopo un certo periodo di tempo e non sono visibili all’utente.

