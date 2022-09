Play Store, altre 14 app contengono malware: ecco l'elenco completo

Il Google Play Store, a malincuore, si è rivelato ancora una volta un “porto di mare” par app infette da malware. Come veri e propri “Cavalli di Troia”, le applicazioni si fingono utili e funzionali solo per poi attaccare i dispositivi di chi le ha installate.

Questa volta, sono ben 14 app a essere state trovate pericolose per gli utenti. In pratica, il Play Protect, sistema di sicurezza adottato da Google per verificare la bontà delle applicazioni e scongiurare pericoli, se le è lasciate scappare.

Una situazione ormai diventata comune dato che, proprio la settimana scorsa, è stato scoperto un Trojan Bancario camuffato da app antivirus e ottimizzazione sul Play Store. E oggi, eccoci qui a raccontare di DawDropper.

Questo strano nome altro non è che un dropper di malware. In altre parole, questo pericolo per gli utenti si nasconde dentro applicazioni, all’apparenza innocue, e una volta attivo infetta gli smartphone e i tablet con 4 virus differenti.

Scopriamo insieme l’elenco completo di queste 14 app infette e cerchiamo di capire quali sono le strategie utili per evitare di trovarsi in simili situazioni. Infine, vedremo anche qual è la soluzione definitiva per dire addio a tutto questo integrando una protezione professionale ben superiore a quella del Play Protect.

PlayStore di Google: 14 app rimosse perché infette

Trend Micro, azienda di sicurezza informatica, ha rilevato 14 applicazioni che sul Play Store si fingevano innocue per poi attivare sul dispositivo dell’utente DawDropper. La scoperta è stata subito inviata a Google che, prontamente, dopo aver verificato i dati, ha subito eliminato le app in questione.

Qui di seguito trovi l’elenco completo. In questo modo puoi verificare se una di queste app è per caso finita sul tuo dispositivo mobile. In tal caso, qualora tu l’avessi scaricata e installata, dovrai cancellarla subito e poi procedere con alcune operazioni utili a scongiurare ulteriori danni:

Call Recorder APK

Call recorder pro+

Crypto Utils

Document Scanner – PDF Creator

Eagle photo editor

Extra Cleaner

FixCleaner

Just In: Video Motion

Lucky Cleaner

Rooster VPN

Simpli Cleaner

Super Cleaner – hyper & smart

Unicc QR Scanner

Universal Saver Pro

Cosa fare se ne hai scaricato una di queste app infette

Se in questo elenco hai trovato una o più app tra quelle che in passato hai scaricato sul tuo dispositivo devi subito disinstallarle. In questo modo eliminerai la fonte di malware che agisce sui tuoi dati personali. Però questo non basta.

Infatti, per poter scongiurare qualsiasi ulteriore danno è necessario cambiare password e credenziali di accesso a conti correnti o portafogli online se li abbiamo utilizzati da quando scaricato l’app infetta. Dovrai fare lo stesso anche con altri accessi tra cui i social network.

Prima però hai due possibilità. La prima è ripristinare ai dati di fabbrica il tuo smartphone o tablet, in modo da eliminare definitivamente qualsiasi minaccia. La seconda, invece, è installare AVG Ultimate. Sarà proprio questo potente antivirus ad analizzare il tuo device e avvisarti di qualsivoglia violazione per poi correggerla o eliminarla.

Inoltre, AVG Ultimate è la soluzione definitiva per evitare di scaricare app pericolose dal Play Store. Infatti, ogni qual volta avviamo un download questo avvia una scansione per verificare in tempo reale le condizioni dell’applicazione che vogliamo installare, per avvisarci in caso di virus nascosti.

Come evitare di scaricare app pericolose dal Play Store

Ovviamente, è sempre bene evitare di scaricare app pericolose dal Play Store di Google anche se abbiamo installato un buon antivirus come AVG Ultimate. Prestare particolare attenzione prima di avviare un download ci sarà di aiuto. Ecco cosa dovresti sempre fare:

verifica le informazioni dello sviluppatore e diffida da app recenti a meno che non si conosca bene la fonte;

dello sviluppatore e diffida da app recenti a meno che non si conosca bene la fonte; leggi sempre le recensioni ordinandole dalla più recente, e non per rilevanza, così da vedere se qualche utente ha notato qualcosa di strano dall’ultima installazione.

