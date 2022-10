Google Pixel Watch UFFICIALE: design minimal e specifiche al top

Nella giornata odierna, Google ha dato spazio alla presentazione degli attesissimi smartphone della gamma Pixel 7 ma anche ad un ulteriore dispositivo verso cui il pubblico ha mostrato particolare interesse: Pixel Watch.

Bisogna ricordare come lo smartwatch avesse già fatto bella mostra di sé grazie a foto e video trapelati online nelle scorse settimane. Ora però, finalmente, siamo in grado di conoscere Google Pixel Watch in ogni sua sfaccettatura.

Google Pixel Watch: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Soffermandoci sulle specifiche tecniche, Google Pixel Watch si caratterizza per un diametro di 41 mm, spessore pari a 12,3 mm ed un peso di 36 g senza cinturino. Ad animare l’orologio ci pensa il sistema operativo Wear OS 3.5. Presente una cassa d’acciaio inossidabile da 41 mm. Il display AMOLED con sistema Always ON vanta una definizione di 320 PPI e raggiunge i 1000 nit di luminosità.

A bordo troviamo il chip Exynos 9110 al cui fianco agisce il co-processore Cortex M33 in grado di offrire un efficace gestione delle risorse energetiche, a tutto vantaggio dell’autonomia in fase di utilizzo. Per quanto riguarda la configurazione di memoria, Google Pixel Watch può contare su 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione. Non manca nulla: 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi e rispondono all’appello anche il sensore GPS e l’NFC per i pagamenti contactless.

Tra le funzionalità al servizio dell’utente abbiamo il monitoraggio dell’ossigenazione sangue SpO2, del sonno e della frequenza cardiaca. Costruzione solida e resistente: il Pixel Watch di Google è impermeabile e consente immersioni fino a 50 metri di profondità. Lunga durata grazie all’implementazione di una batteria con capacità di 294 mAh, che dovrebbe assicurare un giorno di utilizzo: disponibile la ricarica magnetica USB-C e saranno sufficienti 30 minuti per ottenere il 50% di carica.

Google Pixel Watch sarà disponibile nelle colorazioni Matte Black, Polished Silver e Champagne Gold per quanto riguarda la cassa, con possibilità di abbinare cinturini di colore Obsidian, Charcoal, Chalk ed Hazel. Relativamente ai prezzi di vendita, occorre specificare che per il momento lo smartwatch non arriverà sul mercato italiano, mentre i preordini sono già cominciati negli Stati Uniti a 349 dollari per la versione Wi-Fi e 399 euro per il modello LTE (i prezzi dei cinturini variano da 49 a 199 dollari).

Ovviamente continueremo a tenervi informati circa la futura disponibilità di Google Pixel Watch in Italia che, per prezzo e caratteristiche, si pone in diretta concorrenza con altri smartwatch del calibro di Apple Watch SE e Samsung Galaxy Watch 5 (quest’ultimo puoi trovarlo su Amazon ad un prezzo promozionale di soli 246 euro grazie ad uno sconto del 25%).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.