Pixel Watch in tutto il suo splendore: video UFFICIALE di Google

Pixel Watch, il nuovo orologio intelligente di Google che tanto ha fatto parlare di sé nelle scorse settimane, torna al centro dell’attenzione in virtù del recente video che la società ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di YouTube.

La presentazione vera e propria del dispositivo è in programma per il giorno giovedì 6 ottobre ma, fin da ora, è possibile ammirare Google Pixel Watch da ogni angolo e prospettiva, scoprendo anche ulteriori dettagli tecnici.

Il design di Google Pixel Watch non ha più segreti

Prima di proseguire godiamoci il filmato di cui abbiamo scritto poc’anzi e, nell’immediato, sarà possibile accorgersi di come i numerosi render trapelati online ed aventi come protagonista lo smartwatch Pixel siano stati confermati:

Osserviamo innanzitutto come, dal punto di vista del design, non ci siano particolari sorprese rispetto a quanto già sapessimo. Google Pixel Watch porta avanti un’estetica minimale e dalle linee morbide che ben si sposa con gli attuali gusti del pubblico a cui questo dispositivo si rivolge.

Al tempo stesso, non è ben chiaro quale sia l’effettivo spessore dei bordi del display montato su Pixel Watch, considerando il fatto che nel video appena visto risulti quasi impossibile distinguerli dal colore di sfondo: se fossero stati sufficientemente sottili, Google avrebbe di sicuro esaltato un simile aspetto costruttivo.

Pur essendoci ben pochi dubbi a riguardo, la cassa del Pixel Watch si caratterizza per una forma arrotondata e questo smentisce le inverosimili teorie relative ad un form factor più netto e squadrato, scenario che tuttavia è stato escluso in tempi piuttosto brevi anche in virtù dei leak emersi di volta in volta.

La clip suggerisce poi un attacco magnetico per i cinturini e, di conseguenza, dovrebbe essere possibile utilizzare solo quelli appositamente realizzati per Google Pixel Watch. Non manca la rotellina laterale per navigare fra le varie interfacce del sistema operativo, in aggiunta all’obbligatorio touchscreen.

Google ha poi scelto di mostrare parte delle watch face che potranno essere utilizzate con l’orologio, dalla più essenziale alla più dettagliata. Alcune di esse danno spazio anche all’icona del cuore: è dunque certa la funzionalità per monitorare il battito cardiaco (sarebbe stato a dir poco inconcepibile il contrario).

