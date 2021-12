Google Pixel Watch: debutto previsto per il 2022

Il presunto Google Pixel Watch con il nome in codice “rohan” è in lavorazione presso l'azienda; pare che il suo debutto sia previsto per il 2022.

Google Pixel Watch: in lavorazione presso Fitbit?

Le voci di corridoio speculano sull'arrivo dello smartwatch di Google dal 2019. Il 2021 sta volgendo al termine e sembra che la compagnia di BigG non lancerà alcun orologio Pixel nel corso del mese corrente. Tuttavia, un nuovo rapporto di Business Insider afferma che Google sta lavorando su uno wearable con il nome in codice “Rohan” e prevede di lanciarlo nel 2022.

L'affidabile informatore Jon Prosser ha rivelato per la prima volta i dettagli dello smartwatch “Rohan” nell'aprile di quest'anno. A quel tempo, ha condiviso i rendering 3D basati sul dispositivo reale per mostrare il design del Pixel Watch.

Sebbene il nome in codice del primo smartwatch di Google sia ora noto, non si sa se debutterà sul mercato con il moniker “Pixel Watch”. Nel 2022, l'azienda avrà un approccio rinnovato nel settore tecnologico indossabile ed è allora che prevede di lanciare il presunto Pixel Watch.

Il Watch dell'OEM di Mountain View dovrebbe rivaleggiare con l'Apple Watch. I documenti interni a cui si accede dalla pubblicazione mostrano che sarà guidato dall'ultimo software WearOS . I rendering artistici hanno rivelato che Pixel Watch avrà un quadrante di forma rotonda senza lunetta fisica e sarà in grado di fornire agli utenti dati su salute e fitness.

Il rapporto afferma che i dipendenti al di fuori del team di smartwatch hanno testato e fornito il loro feedback sul suddetto prodotto. Una delle sessioni di feedback si è tenuta a novembre. Nel gennaio di quest'anno, Google ha acquisito il marchio di tecnologia indossabile Fitbit. L'SVP di dispositivi e servizi del marchio, Rick Osterloh, aveva confermato in precedenza a The Verge l'esistenza del dispositivo indossabile alimentato da WearOS. Aveva anche detto che Fitbit avrebbe costruito dispositivi indossabili su WearOS nel prossimo futuro. Tuttavia, non è chiaro se stesse parlando dello smartwatch Rohan o di qualche altro dispositivo indossabile.