Google Pixel Watch darà filo da torcere ad Apple e Samsung?

Google Pixel Watch, il nuovo e chiacchieratissimo orologio smart di Big G, è ormai ad un passo dall’ufficialità: poco più di due settimane e finalmente sapremo quanti dei rumor circolati negli scorsi mesi troveranno conferma.

Sarà proprio durante l’evento di presentazione in programma giovedì 6 ottobre che Google scioglierà ogni riserva sul suo primo smartwatch ma, fino ad allora, nuove anticipazioni relative al prezzo del dispositivo sono trapelate online.

Quanto costerà Pixel Watch di Google?

Le recenti informazioni di cui siamo venuti al corrente sono riconducibili al lavoro dei giornalisti di 9to5google che, salvo clamorosi colpi di scena, hanno precisato quelli che dovrebbero essere i prezzi dei singoli modelli di Pixel Watch che Google metterà in commercio, smentendo di fatto alcune delle insistenti voci che erano state diffuse sul web nel mese di agosto.

Iniziamo col precisare che Google Pixel Watch, almeno nelle fasi iniziali, verrebbe proposto al pubblico in quattro diverse colorazioni: Chalk, Charcoal, Obsidian ed Hazel che, intuitivamente, corrisponderebbero a grigio chiaro, grigio scuro, nero ed oro. Le suddette alternative non sarebbero però ugualmente accessibili in base allo smartwatch da prendere in considerazione.

A tale riguardo, lo staff di 9to5google suppone che la variante Wi-Fi/Bluetooth potrà essere acquistata nei colori Obsidian, Chalk ed Hazel, a differenza del modello LTE per il quale si prevede una scelta fra Obsidian, Charcoal ed Hazel. Queste, tuttavia, potrebbero essere le opzioni base ma non si escludono sorprese per quanto riguarda i cinturini abbinabili.

Ulteriori suddivisioni entreranno chiaramente in gioco tenendo conto delle specifiche hardware di Google Pixel Watch, a cominciare proprio dalla presenza della connettività WiFi/Bluetooth o della possibilità di sfruttare anche una rete dati dedicata. Com’è ovvio che sia, la dimensione del quadrante andrà a determinare un’altra variazione di prezzo.

Ma veniamo adesso al tema principale di questo articolo: il prezzo di Google Pixel Watch. Sempre sulla base delle ultime indiscrezioni, la base di partenza sarebbe di 349 dollari per la versione Wi-Fi/Bluetooth e si salirebbe fino a 399 dollari per il modello LTE. Lecito ritenere che, per quanto riguarda il mercato europeo, l’orologio verrebbe proposto ai rispettivi prezzi di 350 euro e 400 euro.

Tenendo conto di simili cifre, Google Pixel Watch andrebbe a porsi in diretta concorrenza con il nuovissimo Apple Watch SE, attualmente disponibile su Amazon ad un prezzo di 349 euro nella versione GPS da 44mm, e Samsung Galaxy Watch 5 che, nella versione Bluetooth da 40mm, può essere acquistato a poco più di 248 euro grazie ad uno sconto a sorpresa del 24%.

