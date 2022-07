Pixel Watch di Google supporterà anche gli iPhone?

Come ben sappiamo questo autunno il primo smartwatch di Google, il Pixel Watch, sarà finalmente disponibile all’acquisto e molto probabilmente sarà uno dei pochissimi wearable con Wear OS 3 a bordo a supportare gli iPhone di Apple.

Allo stato attuale la serie Galaxy Watch4 di Samsung è l’unica al mondo a montare l’ultimissima versione del sistema operativo di Google e, come sanno bene gli utenti dell’ottimo wearable, non è affatto compatibile con gli smartphone del colosso di Cupertino.

Google Pixel Watch potrebbe offrire il “pieno supporto” anche agli iPhone

In queste ore, però, i colleghi di Wearable hanno lanciato una news piuttosto interessante: il mancato supporto agli iPhone non dipende tanto da Wear OS 3, ma piuttosto da una precisa volontà di Samsung nel voler tagliare fuori i device di Apple. Per tale motivo si avanza l’ipotesi che il Pixel Watch di Google sarà completamente compatibile con gli iPhone, ovviamente senza però avere quel grado di interoperabilità offerta e garantita invece dagli Apple Watch.

Si tratta di una notizia piuttosto importante soprattutto per chi per qualsiasi motivo personale guarda al nuovo wearable di Google con maggior interesse rispetto alla gamma di smartwatch offerti da Apple, anche se muniti di uno dei tanti telefoni della compagnia di Tim Cook.

