Google Pixel Watch 3 riceverà aggiornamenti WearOS fino al 2027

Google ha recentemente presentato il suo ultimo Pixel Watch 3, insieme alla nuova serie Pixel 9. Tuttavia, fino ad ora, l’azienda non aveva specificato per quanto tempo lo smartwatch avrebbe ricevuto aggiornamenti software, lasciando aperte tutte le ipotesi. Ora è arrivato l’annuncio ufficiale: Pixel Watch 3 verrà supportato fino al 2027.

Messa in ombra da Samsung

Google ha annunciato ufficialmente che il nuovo Pixel Watch 3 riceverà aggiornamenti Wear OS fino a ottobre 2027. Una notizia passata un po’ in sordina, dal momento che è stata pubblicata semplicemente tramite una pagina di supporto in cui è possibile visualizzare l’intera cronologia di supporto, anche per gli altri dispositivi da polso dell’azienda.

Google Pixel Watch 3 riceverà aggiornamenti per almeno tre anni, a partire dalla data di rilascio su Google Store negli Stati Uniti. Questi aggiornamenti includeranno patch di sicurezza e apporteranno rilasci di funzionalità, aggiornamenti del sistema operativo, correzioni di bug e altri miglioramenti software.

C’era comunque da aspettarselo: generalmente gli smartwatch Pixel hanno un limite di tre anni di supporto e anche Pixel Watch 3 non è stato un’eccezione. Un punto a sfavore per Google, che lo posiziona dietro ad altri grandi competitor come Samsung: per il suo Galaxy Watch 7, ha promesso aggiornamenti fino a quattro anni.

Tuttavia, per essere precisi, il documento di Google specifica che Pixel Watch 3 riceverà aggiornamenti per “almeno” tre anni, lasciando le porte aperte per estendere potenzialmente il supporto oltre tale lasso di tempo. Chissà che l’azienda non decida di sorprendere i propri utenti allargando la finestra di aggiornamento, in futuro.