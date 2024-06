Google Pixel Watch 2 costa solo 299€ su Amazon: BEST BUY senza eguali

Se possedete uno smartphone Pixel e siete alla ricerca di un nuovo smartwatch con cui interagire in completa mobilità, non possiamo non consigliarvi l’ottimo Google Pixel Watch 2 che grazie alle offerte folli di Amazon si porterà a casa all’incredibile prezzo di soli 299,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con uno sconto esagerato di 100€ sul valore di listino. Il modello in questione ha il modem Wi-Fi, ha la cassa in alluminio nera con cinturino sportivo nero abbinato. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto; c’è anche il supporto alla tecnologia di Fitbit per il monitoraggio dei dati sanitari e sportivi.

Google Pixel Watch 2: ecco perché comprarlo

Lo smartwatch di Google è un prodotto favoloso, pazzesco in tutto e per tutto; dispone di un sensore evoluto e dell’intelligenza artificiale di BigG che serve per monitorare al meglio il battito cardiaco, con dati precisi relativi al fitness e al benessere. Con un altro sensore apposito potrete rilevare le eventuali variazioni della temperatura e in più potrete monitorare il battito cardiaco H24, il livello di stress e anche la qualità del sonno. Si può fare un ECG direttamente dal vostro polso e vi arriveranno delle notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare.

Google Pixel Watch 2 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 299,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. È un orologio smart di ultima generazione, con cassa in alluminio e schermo OLED; è bellissimo ed è perfettamente integrato nell’ecosistema di Google. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine con possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. C’è anche la garanzia di due anni con Amazon Prime e si può perfino usufruire del reso gratuito entro quattordici giorni dal momento dell’ordine.