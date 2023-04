Google Pixel Tablet avvistato online: debutto imminente?

In queste ore è appena emerso in rete il Google Pixel Tablet. Il device dell’OEM di Mountain View si mostra presso il sito della FCC e scopriamo preziose informazioni sul suddetto gadget. In primo luogo apprendiamo che disporrà della connettività UWB (ultrawide band).

Cerchiamo di fare il punto: pochi mesi fa, alla conferenza di Google dedicata agli sviluppatori, la I/O del 2022, BigG aveva presentato, oltre ai Pixel 7 e 7 Pro, anche un innovativo tablet ricco di funzionalità smart, solo che non aveva mai riportato la presunta data di uscita. Adesso sembra che ci siamo: il gadget è pronto al debutto commerciale visto che è stato individuato posso il database FCC e sul sito UL Solutions.

Google Pixel Tablet: cosa sappiamo?

Dal sito della FCC scopriamo che il Pixel Tablet dispone del numero di modello GTU8P. Da qui scopriamo che il gadget riceverà tre standard per la connettività: il Bluetooth, l’UWB e il WiFi. Molto interessante la presenza della ultrawide band perché questa può abilitare una serie di funzioni davvero innovative per le connessioni e il trasferimento dei dati a corto raggio. Forse, vedremo questa opzione anche sui Pixel.

Il Pixel Tablet è apparso anche sul portale UL Solutions con il medesimo numero di modello che abbiamo visto sulla FCC; il terminale si ricaricherà con la fast charge via cavo da 18W ma con la dock di ricarica raggiungerà i 30W.

Ricordiamo che questo Tablet riceverà uno stand per la ricarica wireless che ne espanderà le funzionalità; complessivamente, il gadget somiglierà ad un Nest Hub gigante e potrebbe avere una serie di caratteristiche smart riprese dallo smart speaker del costruttore. Arriverà in bianco e in nero e sarà alimentato dal processore Google Tensor G2; lo schermo sarà da 11″ e lo storage interno da 256 GB.

Intanto, vi consigliamo il Pixel 7 su Amazon a soli 552,10€ con spese di spedizione incluse nel prezzo.

