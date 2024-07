Google Pixel Tablet con base di ricarica a meno di 550€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo device per l’intrattenimento multimediale oggi non possiamo non consigliarvi l’ottimo Google Pixel Tablet che su Amazon costa soltanto 549,90€ al posto di 599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevi sfuggire questa occasione e fatelo vostro adesso; il modello in questione è in colorazione grigio creta e dispone della base di ricarica che funge anche da speaker. Corret a prenderlo, non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto ancora durerà la promozione dedicata. Fate presto, dunque: a questa cifra è un super best buy.

Google Pixel Tablet: ecco perché comprarlo

Il potentissimo Google Pixel Tablet dispone di uno schermo LCD IPS da circa 11 pollici con altissima risoluzione e un elevato refresh rate, presenta un processore Google Tensor G2 coadiuvato da 128 GB e c’è anche il modem Wi-Fi per la connettività online. La batteria dura tantissimo con una singola carica e si ricarica in un lampo. Non di meno troviamo una selfiecam per le videocall e una lente posteriore per gli scatti rapidi. Come detto in calce, con la base di ricarica il Pixel Tablet diventa simile ad un Nest Hub quindi potrete utilizzarlo per la gestione della smart home.

Google Pixel Tablet viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 549,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime, ma non di meno, si può perfino usufruire della garanzia di due anni con l’assistenza tecnica dedicata attiva via chat o via telefono. Correte a prenderlo, è un best buy senza paragoni: l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, o peggio, le scorte potrebbero finire a breve. Il modello in questione è quello in colorazione grigio creta e vanta 128 GB di memoria interna.