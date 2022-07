Google introdurrà lo sblocco con il volto sui nuovi Pixel?

Ad alcuni mesi dalla presentazione della serie Google Pixel 6, un inedito leak del codice dell’App Google aveva svelato che il colosso di Mountain View era intenzionato a introdurre il supporto allo sblocco con il volto per i nuovi top di gamma. Purtroppo, come ben sanno i milioni di utenti muniti di Google Pixel 6/6 Pro (compreso il sottoscritto), nessuno dei due device supporta questo metodo di sblocco biometrico.

Sembra, però, che il team di sviluppo di Google non abbia messo da parte la tecnologia ma che anzi stia continuando a migliorarla e svilupparla: l’obbiettivo, molto probabilmente, è rendere lo sblocco con il volto una delle feature più importanti dell’attesa serie Google Pixel 7 in arrivo durante il Q4 di quest’anno.

Google ha ancora intenzione di introdurre lo sblocco con il volto per i suoi Pixel?

L’idea di Google potrebbe essere quella di basare la funzione di sblocco con il volto contando su un mix di sensori e algoritmi al fine di offrire una soluzione sicura, affidabile e veloce come quella offerta dal Face ID di Apple, ad oggi il migliore sistema di sblocco con il volto su mobile. Cosa ne è del tanto chiacchierato supporto per Google Pixel 6 Pro grazie all’arrivo di un Feature Drop? Purtroppo non è affatto semplice prevedere i piani industriali del colosso di Mountain View, ma resta ancora la speranza che la compagnia non blinderà la funzione come feature esclusiva della gamma Pixel 7.

In attesa di scoprire ulteriori novità in merito, vi segnaliamo che l’ottimo e versatile Google Pixel 6 è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre. Certo, non dispone del sensore di sblocco con il volto, ma ha dalla sua un hardware da top di gamma, garantisce un’esperienza di utilizzo sempre eccellente e monta una fotocamera principale per scatti sempre al top.

