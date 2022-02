Google svela le novità dell'aggiornamento di febbraio

Il prossimo martedì, 8 febbraio, Google pubblicherà il tanto atteso aggiornamento che andrà a migliorare l'esperienza utente sugli smartphone Android, del Play Store e non solo. In queste ore il colosso hi-tech ha presentato la lista ufficiale delle novità e delle correzioni che sono contenute all'interno del nuovo firmware: si parte dalla correzione di alcuni bug relativii alla connettività, fino alla introduzione di nuovi tool per gli sviluppatori.

Google svela il contenuto dell'aggiornamento di febbraio

Ma c'è molto di più: l'azienda prevede di introdurre importanti miglioramenti ance per quanto riguarda il Play Store con l'arrivo della possibilità di iniziare a giocare a un nuovo gioco Android mentre il download è ancora in corso al fine di azzerare i tempi di caricamento, così come l'introduzione di nuove funzionalità pensate per favorire e facilitare la scoperta di nuove app e giochi all'interno dello store digitale.

Inoltre, il team di sviluppo introdurrà nuove funzionalità pensate per migliorare la sicurezza di Google Play Protect e anche l'esperienza di acquisto utilizzando Google Pay.

Infine, in queste ore il colosso di Mountain View ha presentato i risultati fiscali relativo al Q4 2021: Alphabet ha registrato un nuovo record di entrate e anche la serie Google Pixel 6 ha fatto schizzare alle stelle gli introiti del ramo mobile, segno che gli smartphone di fascia alta hanno attirato l'attenzione del pubblico.