L'abbonamento Pixel Pass di Google arriverà in Italia?

Da ormai diversi mesi negli USA è disponibile il singolare abbonamento Google Pixel Pass, una soluzione unica che permette di utilizzare i nuovi Google Pixel 6 e molto altro a fronte di un pagamento mensile: sembra che il colosso di Mountain View sia pronto a portarlo anche in Europa come svela una richiesta di tutela del marchio ufficiale scovato dai colleghi di LetsGoDigital.

Google Pixel Pass sta per arrivare in Italia?

Innanzitutto ricapitoliamo cos'è Google Pixel Pass: si tratta di un abbonamento, finora esclusiva degli USA, che include dispositivi e software. Ecco in cosa consiste negli USA:

Google Pixel 6/Pixel 6 Pro a scelta

Abbonamento a YouTube Premium

Abbonamento a YouTube Music Premium

200 GB di spazio sul cloud con Google One

Abbonamento a Google Play Pass

Copertura assicurative del proprio smartphone

Ad oggi le tariffe nei USA partono da 45 dollari al mese per Google Pixel 6 e arrivano fino a 55 dollari al mese per Google Pixel 6 Pro: con tutta probabilità l'azienda statunitense sta preparando il terreno per offrire una soluzione simile anche in Europa.

Big G ha registrato il marchio Google Pixel Pass presso l'organismo europeo e la descrizione del documento corrisponde in tutto e per tutto alla soluzione finora disponibile solo negli Stati Uniti. Ciò significa che presto anche in Italia arriverà Google Pixel Pass? Purtroppo no. Come ben sappiamo, e come ci ha ricordato l'arrivo dei Google Pixel 6 in Italia dopo diversi mesi dal lancio ufficiale, per il colosso hi-tech il nostro Paese non rientra all'interno della rosa “premium“, ma un pizzico di speranza non ha mai fatto male a nessuno.