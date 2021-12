Google Pixel e Netflix: gli utenti sono ancora bloccati a 480p!

Ancora oggi, a distanza di numerosi mesi di distanza, un gran numero di utenti muniti di Google Pixel possono guardare gli spettacoli Netflix a una risoluzione massima pari a 480p. Sembra incredibile, soprattutto alla fine del 2021, ma purtroppo è così: su Reddit e anche sul forum ufficiale del colosso di Mountain View, sono presenti centinaia di post in cui gli utenti chiedono come sia possibile che la risoluzione massima offerta da Netflix su questi device sia pari a 480p.

Su alcuni Google Pixel la risoluzione di Netflix non va oltre i 480p

Il problema è scaturito a inizio anno quando diversi utenti muniti di Google Pixel hanno scoperto che il certificato Widevine DRM fosse sceso al livello L3: questa specifica indica che tutti i contenuti protetti da DMR (come quelli su Netflix) non possono essere trasmessi a qualità HD. Dispositivi come Google Pixel 3 sono colpiti da questo grave problema e, ancora oggi, nonostante Google abbia promesso di risolvere il problema lo scorso aprile, non è possibile trovare una soluzione.

Purtroppo, a rendere il tutto ancora più disarmante, scopriamo che sono colpiti dal problema anche smartphone di ultima generazione come i Google Pixel 5. Nemmeno il passaggio ad Android 12 ha risolto il guaio, come in molti speravano, segno che il colosso di Mountain View non è ancora stato in grado di risolvere il problema una volta per tutte.