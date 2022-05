Huawei Mate Xs 2: arriva in Europa il foldable definitivo

Oggi è un giorno molto importante per Huawei che, dopo una lunga scia di rumor e indiscrezioni varie, è pronta a portare in Europa il tanto atteso Huawei Mate Xs 2.

La seconda generazione del foldable del colosso cinese, nato dopo innumerevoli studi circa lo sviluppo di soluzioni pieghevoli di alto livello, prende spunto dalle caratteristiche della prima generazione portandole a un nuovo livello.

Huawei Mate Xs 2: caratteristiche e design

Il risultato di quest’opera di ingegno ci offre un design dal design premium e di altissimo livello, leggero, sottile e soprattutto impreziosito da una user experience appagante e curata sotto ogni minimo aspetto. Il cuore del device è senza ombra di dubbio la cerniera a doppia rotazione Falcon Wing, una soluzione che ha permesso al team di sviluppo di nascondere perfettamente la classica piega centrale che invece contraddistingue alcuni modelli di smartphone pieghevoli, come Samsung Galaxy Z Fold3.

Il foldable di Huawei monta un incredibile display True-Chroma da 7.8 pollici con a corredo la nuova fotocamera True-Chroma da 50 MP con supporto alle nuove ottiche Huawei XD Optics, un mix di tecnologia che a detta della compagnia saprà stupire il pubblico. “Con Huawei Mate Xs 2 abbiamo dato una svolta all’estetica del design, alle comunicazioni intelligenti, alla tecnologia di imaging e all’esperienza interattiva con l’ampio schermo“, sottolinea Richard Yu, CEO di Huaewi Consumer BG. “Questo flagship è destinato a rappresentare un punto di riferimento per una nuova era nella storia degli smartphone pieghevoli.”

Con un peso di appena 255 grammi, un record per uno smartphone pieghevole, il device di Huawei saprà offrire un’incredibile esperienza di utilizzo grazie alla presenza di materiali premium ed estremamente leggeri; il risultato non è solo un ridotto affaticamento del polso durante l’utilizzo del telefono, ma anche un’ottima robustezza del telaio durante l’utilizzo quotidiano. Il cuore principale del device, la cerniera a doppia rotazione Falcon Wing Design, è realizzata in acciaio ultraleggero ad alta resistanza: il team di sviluppo ha testato la struttura per resistere a migliaia di piegature nel tempo senza intaccare la struttura mobile interna.

Una volta aperto nella sua massima estensione, il pannello da 7.8 pollici con una risoluzione di 2480 x 2200 pixel garantisce un’esperienza visiva avvolgente e appagante. Il supporto alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz, inoltre, assicura una visualizzazione delle immagini e un utilizzo generale del device senza lag o tentennamenti.

Sotto la scocca è presente una batteria da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida Huawei SuperCharge da 66W, mentre il processore Qualcomm Snapdragon 888 è accompagnato da 8/12 GB di RAM e 512 GB di spazio interno e anche dall’innovativo sistema di raffreddamento a liquido di grafene per un’eccellente dissipazione del calore anche dopo molte ore di utilizzo.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo foldable di Huawei sarà disponibile in Germania a partire dal mese di giugno a 1999 euro; riuscirà a resistere alla spietata competizione di Samsung Galaxy Z Fold3 in offerta su Amazon a un prezzo più contenuto?

