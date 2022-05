Google Pixel Buds Pro: sfida aperta alle AirPods di Apple?

Era il 2020 quando Google decise di lanciare sul mercato Pixel Buds, i primi auricolari true wireless del colosso californiano. In merito a questa specifica tipologia di prodotto, sembrerebbero esserci delle curiose novità per l’imminente futuro. Un nuovo rapporto lascia presagire l’arrivo sul mercato di un modello Pro che, per caratteristiche tecniche e costruttive, andrebbe a porsi in concorrenza diretta con auricolari di altri big quali Apple e Sony (in proposito, segnaliamo la seconda generazione di AirPods a 99 euro su Amazon grazie ad uno sconto del 34%).

Google Pixel Buds Pro: cosa sappiamo al momento

A mette la pulce nell’orecchio ci ha pensato il noto leaker Jon Prosser, il quale ha dichiarato che Google sarebbe quasi pronta per lanciare i nuovi Pixel Buds Pro. Secondo Prosser, gli auricolari wireless saranno disponibili in più opzioni di colore: real red, carbon, limoncello e fog. Sfortunatamente, il leaker non ha rivelato ulteriori dettagli circa le cuffiette TWS:

Non finisce qui. Ad aggiungere ulteriore “benzina sul fuoco” ci ha pensato invece Mishaal Rahman che, rispondendo al tweet di Prosser, ha anticipato alcune tra le altre possibili caratteristiche tecniche degli auricolari di Google. Infatti, i Pixel Buds Pro dovrebbero vantare la presenza dell’audio spaziale e del sistema per la rilevazione dei movimento della testa.

Occorre nuovamente ribadire che quanto appena specificato non gode di alcuna conferma ufficiale da parte di Big G e, a voler essere del tutto onesti, non sarebbe da ritenere certa neppure l’esistenza stessa di questi Google Pixel Buds Pro ma, come sempre, non mancheremo di tenervi aggiornati qualora ci fossero ulteriori ed interessanti risvolti in tal senso.