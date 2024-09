Google Pixel Buds Pro a 99€: sconto 56% per gli eccellenti auricolari premium

Concediti il lusso di un avere una paio di auricolari di altissima qualità, come i Google Pixel Buds Pro, al prezzo che mai peneresti. Grazie allo sconto del 56%, puoi portarli a casa da Amazon a 99,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e senza il minimo costo aggiuntivo, grazie ai servizi Prime. Completa velocemente il tuo ordine per approfittarne, ma sii rapido: la disponibilità è limitata.

Una qualità del suono eccellente e una cancellazione del rumore – la “Silent Seal” – che merita di essere provata: è l’unico modo per capire a fondo il livello di isolamento che sono in grado di garantire. Potrai immergerti nella tua musica preferita, senza fastidi e distrazioni: i driver da 11 millimetri ti garantiranno un suono pieno e coinvolgente. Se necessario, puoi fare affidamento sulla modalità “Trasparenza”, così da rimanere sempre perfettamente a contatto con l’ambiente circostante.

Bellissimi esteticamente, sono studiati per adeguarsi al meglio al tuo padiglione auricolare, senza asticelle che spuntano in verticale: basterà trovare l’adattatore in gomma perfetto per te e rimarranno sempre ben salde. Comodi e confortevoli, puoi indossarli anche per molto tempo senza patire alcun fastidio. I controlli touch sono affidabili e reattivi: potrai gestire telefonate e musica in pochi semplici tocchi.

Eccezionale l’autonomia energetica, potrai fare affidamento su di loro per molte ore, prima di dover ricorrere alla ricarica della batteria. A proteggere e ricaricare le cuffiette mentre non le utilizzi ci penserà il comodissimo case di ricarica.

Un prodotto super premium, decisamente, che dà il massimo se abbinati a uno smartphone Android, ma funzionano perfettamente anche in accoppiata con iPhone.

Approfitta adesso dello sconto Amazon del 56% e porta a casa gli spettacolari auricolari true wireless Google Pixel Buds Pro a 99€: completa adesso l’ordine per approfittarne, ma sii veloce perché ne restano solo pochissimi ancora a disposizione.