Pixel Buds A-Series, Google rilascia un update che migliora l'audio

Mentre si fanno sempre più insistenti le voci di chi indicano l’eventuale supporto degli iPhone per l’atteso smartwatch di fascia alta Google Pixel Watch, in queste ore il team di sviluppo di Google che si occupa del supporto delle cuffie true wireless Google Pixel Buds A-Series ha annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento software specificamente focalizzato nel correggere un bug relativo alla gestione dello slider dei bassi.

Il bug in questione, segnalato più e più volte da un numero piuttosto corposo di utenti sin dal rilascio delle cuffie true wireless economiche già a fine dell’anno scorso, non permetteva di modificare correttamente lo slider dei bassi in quanto non ricordava le nuove impostazioni scelte dall’utente ma invece lo riportava allo stato iniziale.

Le cuffie Google Pixel Buds A-Series ricevono un importante aggiornamento software

Ecco le parole utilizzate dal team di supporto di Google per introdurre le novità presenti all’interno dell’update:

Grazie a tutti coloro che hanno riferito di aver riscontrato problemi con il pulsante di commutazione con la funzione dello slider dell’equalizzatore dei bassi che continuava a tornare allo stato originale.

In base alle prime segnalazioni pubblicate in rete, il firmware 3.415 è già in fase di rilascio da fine giugno e dovrebbe impiegare un paio di settimane prima di raggiungere ogni modello presente sul mercato. Una volta disponibile, come sottolinea la stessa compagnia, l’update sarà automaticamente trasferito alle cuffie la prossima volta in cui saranno utilizzate e dovrebbe impiegare circa 10 minuti per essere installato.

