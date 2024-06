Google Pixel Buds A-Series a soli 69,99€ su Amazon: comprali ADESSO

Oggi vogliamo parlarti di un paio di auricolari TWS di ultima generazione che offrono tanto ma costano pochissimo; di fatto, se sei alla ricerca di cuffiette Bluetooth senza fili che siano in grado di offrire un’eccezionale qualità del suono, comfort, e tante funzionalità intelligenti, il tutto a un prezzo incredibilmente conveniente, i Google Pixel Buds A-Series sono la scelta perfetta per le tue esigenze. Disponibili su Amazon a soli 69,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: falli tuoi adesso.

Google Pixel Buds Pro: ecco perché comprarli

Non lasciarti ingannare dal prezzo competitivo: i Google Pixel Buds A-Series offrono una qualità del suono sorprendente. Grazie ai driver dinamici da 12 mm, questi auricolari forniscono un audio chiaro e bilanciato, con bassi potenti e alti nitidi. Sono progettati per offrire un comfort duraturo grazie ai pratici cuscinetti in silicone morbido e adattabile. Sappi che si adattano perfettamente alle tue orecchie, assicurandoti al contempo una vestibilità sicura e comoda anche durante lunghe sessioni di ascolto. Il design compatto e leggero li rende ideali per l’uso quotidiano, sia a casa che in movimento.

Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0, garantiscono una connessione stabile e senza interruzioni con i tuoi dispositivi. La configurazione rapida e intuitiva ti permette di iniziare ad utilizzarli immediatamente, mentre i controlli touch ti consentono di gestire facilmente la musica, le chiamate e l’assistente vocale con un semplice tocco.

I Google Pixel Buds A-Series si integrano perfettamente con Google Assistant, così potrai accedere a tutte le tue funzionalità preferite senza dover prendere in mano il telefono. Potrai anche riprodurre musica, rispondere alle chiamate, inviare messaggi, ottenere indicazioni stradali e molto altro, il tutto con comandi vocali semplici e immediati. Sono resistenti all’acqua e al sudore, perfetti quindi per l’uso durante gli allenamenti o sotto la pioggia. La batteria offre fino a 5 ore di ascolto continuo con una singola carica, e fino a 24 ore totali con la custodia di ricarica. Inoltre, con la funzione di ricarica rapida, bastano solo 15 minuti per ottenere fino a 3 ore di riproduzione.

Acqusita adesso i Google Pixel Buds A-Series su Amazon a 69,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non pensarci troppo e corri a prenderli.