Google Pixel 9a: svelato il mistero sul ritardo del lancio

Dopo l’annuncio ufficiale di Google Pixel 9a, in molti avevano dato per scontata l’apertura dei pre-ordini sullo store ufficiale di Google e su altri negozi online, come Amazon, Unieuro e MediaWorld. A sorpresa, invece, il nuovo smartphone della famiglia Pixel non è ancora ordinabile.

Cos’è successo? A svelare il mistero sul ritardo del lancio di Pixel 9a è stata una dichiarazione di un portavoce di Google rilasciata al noto sito web statunitense The Verge. Il portavoce ha chiarito via e-mail che l’azienda di Mountain View sta al momento verificando “un problema di qualità dei componenti” che riguarda un piccolo numero dei nuovi dispositivi.

La vendita di Google Pixel 9a slitta ad aprile

Come spiegato dunque dal portavoce di Google Matt Flegal ai colleghi di The Verge, a rimandare il debutto di Pixel 9a è stato un problema di qualità riscontrato in alcune unità del nuovo smartphone, facendo slittare la vendita ad aprile.

Che qualcosa fosse andato storto si poteva d’altronde prevedere, dato che le unità di prova del telefono non erano ancora state distribuite ai media, come invece accade di solito alcuni giorni prima dell’annuncio ufficiale. Al momento, comunque, non è ancora dato sapere quale sia la componente affetta dal problema su cui Google ha deciso di indagare, portando di fatto al rinvio del lancio di 9a.

Restando in casa Google, non è la prima volta che un telefono della serie Pixel riscontra dei problemi, anche se nei due casi precedenti i telefoni erano già in commercio. Ci riferiamo ad esempio a Pixel 4a, di recente aggiornato in via straordinaria per diminuire il rischio di surriscaldamento della batteria, con l’effetto indesiderato per alcuni dispositivi di una riduzione sensibile dell’autonomia.

Un altro problema aveva riguardato lo scorso anno il top di gamma Google Pixel 8, stavolta al display. Per risolvere la situazione, l’azienda statunitense dedicò un programma specifico per la riparazione dello schermo.