Google: aggiornamento a sorpresa per Pixel 4a, ma potrebbe rovinare la batteria

Google ha lanciato Pixel 4a nel 2020 come il modello più conveniente della serie Pixel 4. Un dispositivo che si è distinto per l’ottimo rapporto prezzo/prestazioni, il supporto a lungo termine e la buona qualità della fotocamera. L’ultimo aggiornamento, basato su Android 13, è arrivato nel 2023 e pensavamo che fosse finita, ma no. Sorprendentemente, Google ha iniziato il 2025 inviando un aggiornamento incentrato sulla batteria per Pixel 4a, ma che – tuttavia – potrebbe rovinarla.

Google offrirà un risarcimento agli utenti coinvolti

Il 6 gennaio, Google ha aggiunto la voce “Pixel 4a Battery Performance Program” sulla sua pagina di supporto al prodotto. “Google ha stabilito che alcuni telefoni Pixel 4a richiedono un aggiornamento software per migliorare la stabilità delle prestazioni della batteria”, si legge nel post. L’azienda ha anche confermato che avrebbe iniziato il lancio dell’aggiornamento ieri, 8 gennaio.

Ci sono alcune cose, tuttavia, da tenere a mente al riguardo: Google chiarisce che l’effetto non sarà positivo su tutti i dispositivi. Infatti, l’azienda avverte che “la batteria potrebbe durare per periodi più brevi tra una ricarica e l’altra”. Per qualche motivo sconosciuto, che Google non chiarisce, l’aggiornamento “rovinerà” la durata della batteria di alcune unità Pixel 4a.

Google offre un risarcimento a coloro che sono stati colpiti dal problema dopo l’aggiornamento, installando una batteria nuova o in alternativa attraverso un risarcimento di 50 dollari (o equivalente in valuta locale) oppure un credito di 100 euro per l’acquisto di qualsiasi altro telefono Pixel tramite il Google Store. È possibile scegliere una sola tra queste opzioni che, per il momento, parrebbero essere limitate ad alcuni Paesi.