Google Pixel 9 Pro in PROMO di lancio: oltre 500€ di vantaggi e trade in fino a 800€

Freschi di annuncio ufficiale, i nuovi Google Pixel 9 Pro e 9 Pro XL sono gli ultimi smartphone top di gamma del colosso americano e vantano caratteristiche tecniche eccellenti e funzioni inedite. In occasione del lancio globale, sul Google Store è partita una promo davvero unica, che consente di portarsi a casa il nuovo Pixel 9 Pro (e l’inedita variante XL) ad un prezzo molto vantaggioso.

In particolare, la promo di lancio offre ai consumatori la possibilità di ottenere fino a 563€ di vantaggi, rappresenta un’occasione imperdibile per chi è alla ricerca di un nuovo dispositivo all’avanguardia.

Dettagli della promozione sul Google Store

La promozione inizia il 13 agosto 2024 alle ore 19:00 e terminerà il 5 settembre 2024 alle ore 23:59. Durante questo periodo, gli utenti che acquisteranno un Pixel 9 Pro potranno accedere a una serie di vantaggi, tra cui:

Rimborso fino a 800 € con permuta: Acquistando un Pixel 9 Pro, è possibile ricevere un rimborso fino a 800 € con una permuta idonea. Inoltre, viene offerto un valore promozionale extra di 200 € sulla permuta. Ad esempio, per la permuta di un iPhone 15 Pro Max (1024 GB), si può ottenere il massimo del rimborso. È importante notare che i valori di permuta variano a seconda delle condizioni, dell’anno e della configurazione del dispositivo da permutare. Questa offerta è applicabile solo con l’acquisto di un nuovo Pixel 9 Pro. Raddoppio dello spazio di archiviazione: Per chi acquista un Pixel 9 Pro o un Pixel 9 Pro XL, Google offre la possibilità di raddoppiare lo spazio di archiviazione del nuovo dispositivo senza costi aggiuntivi. Ad esempio, è possibile risparmiare 100 € sull’acquisto di un Pixel 9 Pro o Pro XL nella versione da 256 GB. 12 mesi di Google One AI Premium gratuiti: Con l’acquisto del nuovo Pixel 9 Pro o Pro XL, gli utenti otterranno gratuitamente i primi 12 mesi del piano Google One AI Premium, che include l’accesso a Gemini Advanced, per un valore di 263 €. Questo piano offre funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, uno spazio di archiviazione cloud esteso e una serie di altri vantaggi esclusivi.

Con offerte che combinano rimborso, potenziamento delle capacità di archiviazione e accesso ai servizi premium, l’acquisto di un Pixel 9 Pro o Pixel 9 Pro XL diventa ancora più conveniente. Inoltre, acquistando dal Google Store si beneficia della spedizione completamente gratuita, con consegna veloce e supporto completo post vendita.

Google Pixel 9 Pro: le principali novità del nuovo flagship

Come raccontato nell’articolo di lancio dei nuovi Pixel, gli smartphone top di gamma 2024 di Google sono un vero concentrato di tecnologia. Il design rappresenta un’evoluzione rispetto ai modelli precedenti, con linee eleganti e forme ricercate ed accattivanti. Il nuovo hardware è il più potente mai visto su un dispositivo della famiglia Pixel, grazie al nuovo e potentissimo SoC Google Tensor G4 con 12GB di RAM.

L’hardware avanzato è affiancato da un software all’avanguardia, perfettamente integrato con l’intelligenza artificiale Gemini AI, che consente allo smartphone di sbloccare funzioni mai viste prima.

Il sistema fotografico dei nuovi Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL promette scatti professionali in ogni condizione di luce. Alla fotocamera principale da 50 MP, si affianca un teleobiettivo da 42 MP con zoom ottico 5X, che raggiunge un ingrandimento fino a 30X grazie all’ottimizzazione software. Non manca l’ottica ultra-grandangolare da 48 MP, che implementa la funzione “Macro” per realizzare scatti molto ravvicinati a dettagli o piccoli soggetti.

Lo zoom intelligente interviene anche nei video, grazie ad un ingrandimento fino a 20X senza perdita di definizione. Pixel 9 Pro promette anche ottimi video in notturna e la possibilità di girare in risoluzione 8K.

Tanta AI nelle foto

L’AI assume un ruolo fondamentale nello scatto e nel ritocco delle immagini catturate, con funzioni innovative e pratiche:

Scatta una foto con te dentro

Scatta una foto con il gruppo e poi fanne un’altra con chi l’ha scattata. Pixel unisce magicamente entrambe le foto, includendo così anche chi scatta all’interno foto finale.

Foto di gruppo che piacciono a tutti.

Scatta diverse foto di gruppo con la stessa inquadratura. Scegli l’espressione che preferisci per ognuno dei soggetti, combinando più scatti insieme.

Zoom esteso

Zoom Migliorato ti aiuta ad avvicinarti ancora, anche dopo lo zoom. L’AI migliora i dettagli e la qualità dell’immagine, simulando uno zoom ottico ancora più estremo.



Correzione sfocature

Foto Nitida di Google Foto rende le tue foto sfocate più definite, una funzione utile sia per foto vecchie che per nuovi scatti non perfettamente nitidi.

Pixel 9 Pro sul Google Store: una promo da non perdere

La promo di lancio sul Google Store è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, per portarsi a casa i nuovi Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL con vantaggi incredibili, con oltre 500 euro di vantaggi e possibilità di permuta per il tuo attuale smartphone, fino ad un valore di 800 euro. Raggiungi il sito ufficiale per scoprire maggiori dettagli ed approfittare della promozione, valida fino alle 23:59 di giovedì 5 settembre 2024.