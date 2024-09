Google Pixel 9 Pro: caratteristiche e prezzo

Il Google Pixel 9 Pro rappresenta l’ultima evoluzione della serie di smartphone di punta di Google, progettato per offrire un’esperienza Android pura e ottimizzata come nessun altro dispositivo. Con il lancio di questo nuovo modello, Google punta a ridefinire gli standard del settore, combinando una potenza di elaborazione avanzata con una fotocamera all’avanguardia e un design elegante.

Il Pixel 9 Pro è pensato per chi cerca un dispositivo capace di eccellere in ogni ambito, dal comparto fotografico professionale alla fluidità del sistema operativo, tutto arricchito da funzionalità esclusive e dall’intelligenza artificiale potenziata dal nuovo chip Google Tensor G4.

Scopriamo insieme tutte le caratteristiche che rendono questo smartphone uno dei protagonisti assoluti del mercato.

Design e costruzione

Il Google Pixel 9 Pro mantiene il linguaggio di design raffinato della serie Pixel, con materiali premium come il vetro Gorilla Glass Victus sul fronte e sul retro, e un telaio in alluminio opaco. Disponibile in tre colorazioni eleganti: Nero Antracite, Bianco Perla e Verde Smeraldo. Il modulo delle fotocamere posteriori, situato orizzontalmente, è stato ridisegnato per essere meno sporgente e più armonioso con il resto del dispositivo.

Display

Il Pixel 9 Pro è dotato di un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Quad HD+ e supporto per il refresh rate variabile fino a 120Hz. La qualità del pannello è eccezionale, offrendo colori vividi e neri profondi grazie alla tecnologia OLED, mentre la luminosità di picco migliorata garantisce una leggibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole.

Fotocamera

Il comparto fotografico rappresenta il vero punto di forza del Pixel 9 Pro. La fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.7 cattura dettagli incredibili anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla tecnologia Night Sight migliorata. L’ultra-grandangolare da 48 MP permette di ottenere scatti ampi senza distorsioni, mentre il teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico 5x garantisce foto nitide anche da lontano. La modalità di registrazione video supporta fino al 8K a 30 fps, con nuove funzioni di stabilizzazione avanzate.

Prestazioni

Sotto la scocca, il Pixel 9 Pro è alimentato dal nuovo chipset Google Tensor G4, progettato per offrire prestazioni eccellenti e una gestione efficiente dell’energia. Con 12 GB di RAM, il dispositivo gestisce senza problemi il multitasking più intenso e le applicazioni grafiche pesanti, inclusi i giochi di ultima generazione. L’esperienza software è ulteriormente migliorata con Android 14, che offre nuove funzionalità e una maggiore integrazione con i servizi Google.

Batteria e Autonomia

Con una batteria da 5000 mAh, il Pixel 9 Pro promette un’ottima autonomia. Grazie al processore efficiente e all’ottimizzazione software, il dispositivo è in grado di durare un’intera giornata con un utilizzo intensivo. Supporta la ricarica rapida da 30W, che consente di ottenere il 50% di carica in circa 30 minuti, oltre alla ricarica wireless e alla ricarica inversa per alimentare altri dispositivi compatibili.

Connettività e Sicurezza

Il Pixel 9 Pro supporta la connettività 5G per velocità di download ultra rapide e una connessione stabile. Include anche Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per una connettività versatile. Sul fronte della sicurezza, il dispositivo integra il chip Titan M2 di Google per una protezione avanzata dei dati e supporta il riconoscimento facciale e il sensore di impronte digitali sotto il display.

Specifiche Tecniche

Display: OLED 6,7″ Quad HD+ (3200 x 1440 pixel) con refresh rate a 120Hz

OLED 6,7″ Quad HD+ (3200 x 1440 pixel) con refresh rate a 120Hz Processore: Google Tensor G4

Google Tensor G4 RAM: 12 GB

12 GB Memoria Interna: 128/256/512 GB (non espandibile)

128/256/512 GB (non espandibile) Fotocamere Posteriori: Tripla camera (50 MP principale, 48 MP ultra-grandangolare, 12 MP teleobiettivo)

Tripla camera (50 MP principale, 48 MP ultra-grandangolare, 12 MP teleobiettivo) Fotocamera Anteriore: 12 MP

12 MP Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida a 30W, ricarica wireless

5000 mAh con ricarica rapida a 30W, ricarica wireless Sistema Operativo: Android 14

Android 14 Connettività: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C

5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C Resistenza all’acqua e alla polvere: Certificazione IP68

Certificazione IP68 Dimensioni: 163 x 76 x 8,9 mm

163 x 76 x 8,9 mm Peso: 210 g

Prezzo e Disponibilità

Il Google Pixel 9 Pro è disponibile in Italia con un prezzo di lancio a partire da €1.099 per la versione da 128 GB. È possibile preordinare il dispositivo sul Google Store ufficiale e presso i principali rivenditori autorizzati.

Ottieni fino a 563 € di vantaggi con l’acquisto di uno nuovo smartphone Pixel 9 Pro.

Inoltre i vantaggi non finiscono:

– Ricevi un buono extra da 200 € per la restituzione di uno smartphone usato idoneo

– Raddoppia lo spazio di archiviazione allo stesso prezzo (valore di 100 €)

– I primi 12 mesi del piano Google One AI Premium, con accesso a Gemini Advanced, senza costi (valore di 263 €)

Pro e Contro

Pro:

Fotocamera di altissimo livello con funzioni avanzate

Display OLED ad alta risoluzione con refresh rate a 120Hz

Prestazioni eccellenti grazie al chip Google Tensor G4

Batteria di lunga durata con supporto alla ricarica rapida

Contro:

Memoria non espandibile

Prezzo elevato rispetto ad altri flagship

Design pesante e ingombrante per alcuni utenti