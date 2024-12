Google Pixel 9 + Acer Chromebook a prezzi pazzeschi: ecco 6 combo shock

Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa speciale offerta che trovi solo su Amazon per avere Google Pixel 9 + Acer Chromebook ha un prezzo davvero folle. Ci sono tantissime combinazioni disponibili e potrai scegliere quello che più si adatta alle tue esigenze. Noi abbiamo raccolto le migliori 6 combo in questa lista.

Google Pixel 9 + Acer Chromebook in tanti colori e modelli

Google Pixel 9 da 128 GB, con display Actua da 6,3 pollici. Monta il processore Tensor G4 e una fotocamera posteriore grandangolare da 50 MP. Inoltre riceverai Acer Chromebook da 14 pollici con il processore MediaTek M8183, 4 GB di RAM ed eMMC da 64 GB. Li puoi avere a soli 749 euro, invece che 828 euro.

La versione da 256 GB invece è tua a soli 849 euro, invece che 928 euro.

Google Pixel 9 Pro da 128 GB sempre con display Actua da 6,3 pollici e il processore Tensor G4 si differenzia per la fotocamera anteriore da 42 MP e la fotocamera posteriore dotata di teleobiettivo da 48 MP. Mentre il portatile Acer Chromebook da 14 pollici è la stessa versione in tutti i modelli. Questa combinazione è tua a soli 1.049 euro, con un risparmio di 79 euro.

Puoi avere la versione da 256 GB con 100 euro in più, ovvero 1.149 euro, invece che 1.438 euro.

Infine segnaliamo Google Pixel 9 Pro XL che regala un display Super Actua da 6,8 pollici spettacolare nonostante mantenga delle dimensioni esigue. Gode sempre del potente processore Tensor G4 con coprocessore di sicurezza Titan M2 e si differenzia per una batteria leggermente più grande, di 5060 mAh, con ricarica più rapida. Oggi li puoi avere, sempre con Acer Chromebook da 14 pollici, a soli 1.149 euro, con lo sconto di 289 euro.

Segnaliamo in questo caso la versione da 512 GB tua soli 1379 euro, scontata di 79 euro.

Dunque come hai potuto notare sono davvero tantissime le combinazioni disponibili di Google Pixel 9 + Acer Chromebooke e anche in tanti colori differenti.