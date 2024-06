Google Pixel 8 Pro in offerta su Amazon: ora è un BEST BUY (-300€, anche in 12 rate)

È il momento giusto per acquistare il Google Pixel 8 Pro. Lo smartphone di Google, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 799 euro invece di 1.099 euro, con ben 300 euro di sconto grazie alla nuova offerta Amazon dedicata alla versione da 128 GB. Da notare, inoltre, che in sconto c’è anche la versione da 256 GB, ora disponibile al prezzo scontato di 889 euro. Entrambe le versioni del top di gamma di Google sono vendute da Amazon e sono acquistabili anche con pagamento in 12 rate mensili, con carta di debito. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 8 Pro: un best buy adesso su Amazon

Il Google Pixel 8 Pro è uno dei migliori smartphone sul mercato in questo momento, per chi cerca un top di gamma con un prezzo più accessibile e un supporto software al top. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone è dotato del SoC Google Tensor G3 affiancato da 12 GB di RAM e da una batteria da 5.000 mAh. Il sistema operativo è Android 14, con 7 anni di aggiornamenti.

Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento è ora possibile acquistare il Google Pixel 8 Pro a prezzo scontato. Le offerte sono le seguenti:

128 GB a 799 euro

256 GB a 889 euro

Per entrambe le versioni dello smartphone, inoltre, c’è la possibilità di pagare in 12 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. Per sfruttare la promozione, valida solo per alcune colorazioni, basta premere sul box qui di sotto.