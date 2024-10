Google Pixel 8 Pro: 451€ di sconto alla Festa delle Offerte Prime

Ultimi pezzi disponibili per il fantastico top di gamma di casa Google, il Pixel 8 Pro. Grazie alla Festa delle Offerte Prime 2024 il suo prezzo è decisamente crollato. Acquistalo adesso risparmiando 451€ dal prezzo di listino! Si tratta di un’offerta sensazionale, che sta andando letteralmente a ruba.

Così può goderti tutte le comodità offerte dall’Intelligenza Artificiale di Google e tutte le funzionalità di Gemini. Insomma, un gran smartphone, pratico e fruibile. La consegna gratuita è inclusa così come la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero da soli 141,80€ al mese. Niente male vero?

Google Pixel 8 Pro: un vero bolide

Il Google Pixel 8 Pro è un vero e proprio bolide di smartphone! Cosa stai aspettando? Approfitta della Festa delle Offerte Prime per acquistarlo al 39% di sconto! Lo metti in carrello a soli 708,99€, invece di 1159€. Insomma, una vera e propria occasione imperdibile! Goditi il massimo da questo top di gamma.

Dotato di 256GB di ROM ha tutto lo spazio che vuoi per scaricare e installare le tue app e i tuoi giochi preferiti. Inoltre, non hai alcun problema di archiviazione. Tanto con Google Foto hai spazio illimitato in cloud per le tue foto. Goditi le sue potenzialità ovunque grazie alla batteria con 24 ore di autonomia.

Il chipset Google Tensor 3 non è solo potente, ma anche intelligente. In grado di gestire le prestazioni in base alle tue abitudini, migliora sensibilmente il consumo energetico. Acquistalo adesso risparmiando 451€ su Amazon!