Google Pixel 8: prezzo INCREDIBILE su Amazon, prendilo ORA (-27%)

Uno dei device di punta più esclusivi che possiamo consigliarvi è sicuramente il Google Pixel 8 che, nella sua iterazione con 128 GB di memoria interna e in colorazione “nero ossidiana” si trova in super sconto al prezzo speciale di soli 582,49€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Considerate che si tratta di un costo veramente irrisorio grazie alle offerte folli presenti sul noto portale di e-commerce americano. Si risparmia il 27% sul valore di listino; mica poco per un terminale di punta come questo. Fra le altre cose, avrete accesso ad ulteriori vantaggi esclusivi con il noto portale di e-commerce americano; cosa aspettate a prenderlo, quindi?

Google Pixel 8: ecco perché comprarlo

Il Google Pixel 8 vanta uno schermo OLED da 6,2 pollici con refresh rate da 120 Hz, risoluzione FullHD+, supporto all’HDR10 e ha un singolo foro per la selfiecam. Non mancano delle cornici sottili e il frame del device è in alluminio mentre la cover posteriore è in vetro e supporta la ricarica wireless. Il comparto fotografico invece, prevede due sensori evoluti che possono girare video in 4K di livello cinematografico e consentono di fare fotografie assurde anche al buio. Il chipset interno è il famigerato Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti e il tutto è coadiuvato dall’intelligenza artificiale e da un modem 5G per la connettività next-gen. Lo storage invece, è di 128 GB, non espandibile, ovviamente. Non manca poi una batteria capiente e generosa che si adatta alle esigenze e necessità degli utenti. Si ricarica in un lampo con la USB Type-C.

Il Pixel 8 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo scontatissimo di ben 582,49€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata.