Google Pixel 8: nuovo minimo storico con il Black Friday di Amazon (-44%)

Il Google Pixel 8 si conferma, sempre di più, un best buy della fascia media. Grazie alla nuova offerta in corso su Amazon, infatti, lo smartphone di Google è ora disponibile al prezzo scontato di 449 euro, con possibilità di pagare in 5 rate senza interessi. Si tratta di uno sconto del 44% rispetto al listino e, soprattutto, del nuovo minimo storico per lo smartphone. Per sfruttare la promozione, valida solo per un breve periodo, è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.

Google Pixel 8: un best buy su Amazon

Il Google Pixel 8 non ha punti deboli ed è oggi uno dei migliori smartphone da prendere nella fascia media, grazie al mix tra prestazioni elevate, dimensioni compatte e un supporto software al top.

Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Google Tensor G3. Ci sono anche 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Il sistema operativo è Android 15 con altri 6 major update. Il Pixel 8 ha tutte le carte in regola per essere considerato come un vero e proprio best buy in questo momento.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8 al prezzo scontato di 449 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili senza interessi. Lo smartphone è al nuovo minimo storico ed è venduto direttamente da Amazon. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.