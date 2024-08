Google Pixel 8 in offerta su Amazon: è il MINIMO STORICO

Il Google Pixel 8 si confera uno dei modelli più interessanti per gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone compatto. In questo momento, in particolare, il Pixel 8 è la scelta più conveniente di tutta la gamma Pixel. Con l’offerta in corso su Amazon, infatti, il Pixel 8 è disponibile al prezzo scontato di 529 euro, toccando il minimo storico per la versione da 128 GB. In offerta c’è anche la versione da 256 GB che viene proposta al prezzo scontato di 589 euro. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 8: al minimo su Amazon è un best buy

Il Google Pixel 8 è il compatto giusto da prendere. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e refersh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è, invece, il SoC Google Tensor G3, affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore al sistema operativo Android 14, con oltre 6 anni di aggiornamenti garantiti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8 al prezzo scontato di:

529 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 589 euro per la versione da 256 GB

Entrambe le varianti sono acquistabili anche in 5 rate mensili, senza interessi e con possibilità di pagare in 5 rate. Per sfruttare le promozioni in corso basta premere sul box riportato qui di sotto.