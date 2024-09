Google Pixel 8: costa quasi la metà rispetto a Pixel 9 con quest'offerta Amazon

Il Google Pixel 8 è la scelta giusta, per rapporto qualità/prezzo, per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone Pixel. Con l’offerta Amazon in corso in questo momento, infatti, lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 479 euro, grazie al codice sconto PIXEL20 da aggiungere prima di completare il pagamento.

Grazie a quest’offerta, quindi, il Pixel 8 costa poco più della metà di quanto necessario per acquistare il Pixel 9 (ora disponibile da 899 euro). Si tratta, quindi, dell’occasione giusta per mettere le mani su un nuovo smartphone Pixel. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere la colorazione desiderata al carrello.

Google Pixel 8: perché è la scelta giusta

Il Google Pixel 8 ha un display OLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Ad arricchire il comparto tecnico troviamo il SoC Google Tensor G3 affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica wireless. C’è spazio anche per una doppia fotocamera posteriore, il sensore di impronte digitali sotto al display, il chip NFC e il supporto eSIM. Lo smartphone di Google ha il sistema operativo Android 14 con altri 7 major update in arrivo (si tratta dello stesso supporto software garantito al Pixel 9).

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8 al prezzo scontato di 479 euro, grazie allo sconto garantito dal codice PIXEL20. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo e solo per alcune colorazioni dello smartphone.