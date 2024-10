Google Pixel 8 cala di prezzo su Amazon: è il momento di sceglierlo?

Il Google Pixel 8 torna in offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 544 euro per la versione da 128 GB e al prezzo scontato di 579 euro per la versione da 256 GB. Entrambe le varianti, disponibili solo con alcune colorazioni, sono acquistabili anche con pagamento in 12 rate mensili (o in 5 rate, dipende dal modello), con carta di debito e senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 8: è il compatto da scegliere

Il Google Pixel 8 è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone compatto, in grado di garantire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Google Tensor G3, affiancato da 8 GB di memoria RAM. Lo smartphne è dotato di Android 15 con be 6 major update garantiti per il futuro.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8 al prezzo scontato di:

Entrambe le varianti sono acquistabili anche optando per il pagamento in 12 rate mensili. Per accedere subito alla promo e scegliere la versione da prendere basta premere sul box riportato qui di sotto, in modo da raggiungere la pagina Amazon dedicata allo smartphone. Da notare che solo alcune colorazioni sono proposte ai prezzi indicati.