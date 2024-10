Google Pixel 8 al minimo su Amazon: ora costa 455€

Il Google Pixel 8 cala di prezzo su Amazon e si conferma essere il vero best buy della gamma Pixel. Con l’offerta in corso, infatti, lo smartphone è disponibile con un prezzo scontato di 455 euro per la versione da 128 GB mentre quella da 256 GB viene proposta al prezzo scontato di 548 euro. Per gli utenti interessati all’acquisto c’è la possibilità di optare anche per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La promozione è disponibile tramite il box qui di sotto.

Google Pixel 8: un vero best buy

La scheda tecnica del Google Pixel 8 comprende un display da 6,2 pollici con pannello OLED, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Google Tensor G3 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 128 oppure 256 GB di storage.

Lo smartphone di Google è dotato di una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. C’è spazio anche per una batteria da 4.575 mAh, con supporto alla ricarica wireless.

Il Pixel 8 è dotato del sistema operativo Android 14 con la possibilità di ottenere ben 7 major update. Il dispositivo è certificato IP68, supporta la connettività Dual SIM con eSIM ed ha un sensore di impronte digitali sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8 al prezzo scontato di:

518 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 548 euro per la versione da 256 GB

Il pagamento può avvenire anche in 5 rate mensili senza interessi.