Google Pixel 8 al MINIMO STORICO su Amazon (-240€)

Il Google Pixel 8 diventa ancora più conveniente e raggiunge un nuovo prezzo minimo storico su Amazon. Lo smartphone compatto di Google, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato 559 euro invece di 799 euro per la versione da 128 GB, ora proposta con 240 euro di sconto. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon.

Google Pixel 8: al minimo storico è un best buy assoluto

Il Google Pixel 8 è lo smartphone giusto per chi cerca il giusto equilibrio tra dimensioni compatte e prestazioni al top. Il dispositivo è dotato del SoC Google Tensor G3, potenziato dall’IA, che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,2 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è poi una doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo è Android 14 con ben 7 anni di aggiornamenti garantiti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8 al prezzo scontato di 559 euro invece di 799 euro, beneficiando così di 240 euro di sconto, raggiungendo il minimo storico. La promozione è valida solo per alcune colorazioni (le altre, però, sono ugualmente scontate a meno di 600 euro). Tutte le versioni del Pixel 8 sono vendute e spedite da Amazon. Per sfruttare l’offerta in corso basta premere sul box qui di sotto.