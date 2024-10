Google Pixel 8 (256 GB) in offerta 499€ su Amazon: è il best buy di oggi (anche 12 rate)

Il Google Pixel 8 da 256 GB è protagonista di una nuova offerta su Amazon: spuntando il coupon da 50 euro disponibile nella pagina del prodotto sullo store, infatti, è ora possibile acquistare il Pixel 8 al prezzo scontato di 499 euro (la promo termina il 27 ottobre).

Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone di Google che, per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali su Amazon, è disponibile anche con acquisto in 12 rate mensili, pagando con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 8: la versione da 256 GB è un best buy

Il Google Pixel 8 è dotato di un display OLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone ha il SoC Google Tensor G3 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Tra le specifiche troviamo una batteria da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica wireless, una doppia fotocamera posteriore, la possibilità di utilizzare le eSIM e il sistema operativo Android 15, con altri 6 major update garantiti.

