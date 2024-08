Google Pixel 8 (256 GB): a QUESTO PREZZO su Amazon è il Pixel da prendere

Il Google Pixel 8 è sempre più conveniente, soprattutto nella variante da 256 GB. Questa versione dello smartphone è ora protagonista di una nuova offerta Amazon ed è acquistabile al prezzo scontato di 589 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Il Pixel 8, grazie a quest’offerta, costa 310 euro in meno rispetto al Pixel 9, risultando decisamente più conveniente per chi è alla ricerca di un nuovo Pixel con un supporto software di lunga durata. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 8 da 256 GB: ora il prezzo è quello giusto

La scheda tecnica del Pixel 8 non ha bisogno di troppe presentazioni. Lo smartphone ha un display OLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Google Tensor G3 affiancato da 8 GB di RAM e, nella versione in offerta, da 256 GB di storage. Il sistema operativo è Android 14, con oltre 6 anni di aggiornamenti ancora garantiti da Google.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Pixel 8 da 256 GB con un prezzo scontato di 589 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto.