Google Pixel 7a: il mediogamma del momento, costa solo 379€

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta degna di nota; se siete alla ricerca di un device di fascia medio-alta ma non sapete cosa acquistare, non possiamo non consigliarvi l’ottimo Google Pixel 7a che, nella sua iterazione color “grigio antracite”, con 128 GB di memoria interna, si trova al prezzo sensazionale di soli 379,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Correte a prenderlo adesso e non pensateci troppo: a questa cifra è un best buy senza eguali, anche perché presenta una scheda tecnica degna di nota e ha un design minimal ed elegante. Fra le altre cose, con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto a tanti vantaggi esclusivi.

Google Pixel 7a: ecco perché comprarlo

Google Pixel 7a è il dispositivo che dovete comprare oggi; è un quasi top di gamma con processore Google Tensor G2, coadiuvato da un modem 5G e da 128 GB di memoria interna, non espandibile mediante microSD. Il design è elegante e riprende le linee del flagship Pixel 7. La batteria invece, assicura un’autonomia degna di nota con una singola carica; si ricarica rapidamente con la tecnologia da 30W. Lo schermo è Dynamic AMOLED da 6,4 pollici con refresh rate da 90 Hz, supporto all’HDR10 e cornici sottili al seguito.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. C’è la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A soli 379,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.