Google Pixel 7a è in sconto per il Prime Day: un BEST BUY per la fascia media

Il Google Pixel 7a cala di prezzo e diventa un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone compatto di fascia media. Con la nuova offerta Amazon, infatti, il mid-range di Google è ora disponibile al prezzo scontato di 359 euro, con possibilità di scegliere tra varie colorazioni. Lo sconto è valido solo per gli utenti Prime. Lo smartphone, con il suo display OLED da 6,1 pollici e il potente SoC Google Tensor G2, è la scelta giusta per gli utenti alla ricerca di un compatto veloce e con un supporto software al top per la fascia media. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 7a: un best buy per la fascia media

Il Google Pixel 7a è uno dei best buy della fascia media. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Google Tensor G2. Ci sono, inoltre, 8 GB di RAM, 128 GB di storage e una doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo è Android 14, con garanzia di supporto software nel lungo periodo da parte di Google.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 7a con un prezzo scontato di 359 euro. Il mid-range di Google si conferma sempre di più un best buy. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.