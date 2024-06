Google Pixel 7a con caricatore in OMAGGIO: bastano solo 379€ per comprarlo

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia media dalle caratteristiche elevatissime; ci riferiamo all’ottimo Google Pixel 7a, il best buy del giorno che su Amazon lo porterete a casa al prezzo speciale di soli 379,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Cosa aspettate a farlo vostro? Il modello in sconto è quello in colorazione celeste con 128 GB di memoria interna (non espandibile, ovviamente). C’è poi in omaggio il pratico caricabatterie da 30W da muro; a questa cifra vi porterete a casa un bundle unico. È un terminale potentissimo che ha una scheda tecnica degna di nota e ha un design che non passa mai di moda.

Google Pixel 7a: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Google è un best buy senza paragoni: ha uno schermo AMOLED di fascia alta da circa 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 90 Hz. C’è un processore Google Tensor G2 coadiuvato da un modem 5G e da 128 GB di memoria ma è presenta anche il supporto all’intelligenza artificiale, utile per tantissime features. Il frame è in alluminio e la back cover supporta la wireless charging. La batteria dura tantissimo ed è anche adattiva e questo implica che si adeguerà alle vostre esigenze e necessità. Si ricarica poi con la USB Type-C. Come non citare, infine, il comparto fotografico con due sensori avanzati che girano video in 4K in altissima risoluzione.

Google Pixel 7a viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 379,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Si può beneficiare della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, via chat o via telefono. Questo è il miglior midrange da comprare oggi.