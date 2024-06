Google Pixel 7a cala al prezzo più basso di sempre su Amazon: bastano 329€

Il Google Pixel 7a si conferma lo smartphone giusto per chi cerca un mid-range compatto in grado di garantire prestazioni eccellenti. Con la nuova offerta Amazon, infatti, il compatto di Google è ora disponibile al prezzo scontato di 329 euro, con possibilità anche di pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito. L’offerta porta lo smartphone al nuovo minimo storico. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto potrebbe terminare a breve.

Google Pixel 7a: nuovo minimo su Amazon

Il Google Pixel 7a è dotato di un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Si tratta, quindi, di uno smartphone davvero compatto per gli standard attuali del mercato. In questa fascia di prezzo è quasi impossibile trovare un modello con queste caratteristiche.

Tra le specifiche tecniche troviamo anche il SoC Google Tensor G2 che viene supportato da 8 GB di RAM e da 128 GB di storage. Lo smartphone ha due fotocamere posteriori (si tratta di uno dei migliori cameraphone della fascia media) e può contare sul sistema operativo Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Pixel 7a al prezzo scontato di 329 euro e con possibilità di scegliere anche l’acquisto in 5 rate mensili. Lo smartphone, venduto direttamente da Amazon, è ora disponibile al nuovo minimo storico. Per accedere allo sconto basta premere sul box riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.