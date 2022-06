Google Pixel 7 darà del filo da torcere all'iPhone 14?

Mai come in questi anni il tipo di processore presente all’interno di uno smartphone definisce il successo o il fallimento di un nuovo device, motivo per cui pare che il team di sviluppo di Google avrebbe deciso di puntare altissimo per quanto riguarda il nuovo processore per la serie Pixel 7.

Infatti, in base alle ultime indiscrezioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il colosso di Mountain View avrebbe incaricato Samsung di realizzare il processore Tensor di seconda generazione con processo produttivo a 4nm.

Google Pixel 7/7 Pro monteranno un processore con processo produttivo a 4nm?

Per gli appassionati del settore, ricordiamo che la serie Google Pixel 6, talaltro in sconto su Amazon, monta la prima generazione di chip Tensor con processo produttivo a 5nm; per intenderci è lo stesso a cui fa affidamento anche Apple con il processore A15 Bionic presente in ogni smartphone della serie iPhone 13.

Ebbene, se il rumor fosse confermato, per la prima volta in assoluto Google godrebbe di un vantaggio strategico non indifferente sul colosso di Cupertino. Sembra, infatti, che gli attesi iPhone 14 monteranno i processori A16 Bionic a 5nm, di fatto garantendo prestazioni verosimilmente in linea con quelle degli iPhone 13.

La scelta di puntare su un processore a 4nm è di estrema importanza per Google, a maggior ragione se si considera che per la prima volta in assoluto la serie Pixel 6 ha fatto registrare un’incredibile serie positiva di record per quanto riguarda i volumi di vendita. Un processore realizzato con questo processo produttivo offrirebbe ai Pixel 7 una migliore efficienza energetica, una superiore potenza di calcolo e soprattutto una maggiore rapidità di esecuzione dei task.

In attesa di scoprire maggiori informazioni a riguardo vi ricordiamo che Google Pixel 7/7 Pro saranno disponibili in Italia da questo autunno a un prezzo non ancora noto, secondo alcuni in linea a quello della serie Pixel 6.

